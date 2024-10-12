Израильская ЦАХАЛ зафиксировала 30 пусков ракет из Ливана

11 октября ЦАХАЛ сообщила, что в течение часа с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено около 100 снарядов. В тот же день глава информационной службы ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Афиф заявил, что движение считает своим приоритетом нанести Израилю поражение, чтобы заставить страну прекратить огонь.