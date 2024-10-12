Израильская ЦАХАЛ зафиксировала 30 пусков ракет из Ливана
Армия Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала 30 пусков ракет со стороны Ливана по северным территориям страны. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
«После сирены, прозвучавшей между 12:15 и 12:25 по местному времени (совпадает с московским) в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 30 снарядов, выпущенных из Ливана на израильскую территорию», – сказано в сообщении.
Часть ракет была перехвачена.
11 октября ЦАХАЛ сообщила, что в течение часа с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено около 100 снарядов. В тот же день глава информационной службы ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Афиф заявил, что движение считает своим приоритетом нанести Израилю поражение, чтобы заставить страну прекратить огонь.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. Армия Израиля стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.