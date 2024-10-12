Рябков: ситуация на Ближнем Востоке ведет к большой войне

Доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Игорь Матвеев говорил «Ведомостям», что Израиль давно испытывал терпение Ирана и искал повод для конфликта с ним. По его мнению, Нетаньяху пытается не только ослабить антиизраильские силы в регионе, но и обезопасить себя, так как в мирное время ему угрожало бы уголовное преследование.