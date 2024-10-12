Рябков: ситуация на Ближнем Востоке ведет к большой войне
Риск масштабной войны на Ближнем Востоке высок, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы с вниманием и тревогой следим за происходящим, риск масштабного конфликта, действительно, высокий. Перерастание эскалационного тренда во всеохватывающее столкновение – это реальная опасность», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рябков сообщил, что Москва находится «в интенсивном диалоге со странами региона». Замминистра допустил, что большой войны можно избежать, но все стороны должны проявлять сдержанность.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана. МИД России днем 1 октября опубликовал заявление, в котором решительно осудил нападение ЦАХАЛ на Ливан и призвал израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Перед нападением израильское издание Ynet писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания, Нетаньяху собирался «попросить Путина использовать свое влияние для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль».
Доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Игорь Матвеев говорил «Ведомостям», что Израиль давно испытывал терпение Ирана и искал повод для конфликта с ним. По его мнению, Нетаньяху пытается не только ослабить антиизраильские силы в регионе, но и обезопасить себя, так как в мирное время ему угрожало бы уголовное преследование.