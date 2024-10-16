Израиль нанес новый удар по Бейруту
Израильская армия нанесла удар по складу стратегического оружия «Хезболлы» в Бейруте. Об сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Это оружие было складировано «Хезболлой» в подземном хранилище в районе Дахие, ключевом оплоте террористов «Хезболлы» в Бейруте», – говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ уточнили, что перед нанесением удара «были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению», включая предупреждение жителей этого района.
23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.
14 октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира противотанкового подразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла» Мухаммеда Камиля Наима в городе Набатия на юге Ливана. Он отвечал за планирование и осуществление многочисленных атак против мирных граждан, включая обстрелы с применением противотанковых ракет.