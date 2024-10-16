Путин внес в Госдуму соглашение с Кувейтом о передаче осужденных
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Кувейтом о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Оно было заключено между странами в рамках XII Петербургского международного юридического форума. Документ опубликован в думской электронной базе.
«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Государством Кувейт о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанное в городе Санкт-Петербурге 28 июня 2024 г.», – указано в документе.
Из соглашения следует, что осужденный к лишению свободы на территории одной из сторон гражданин может быть передан на территорию другой стороны для отбывания наказания. Запрос о передаче может быть направлен как государством, которое вынесло приговор, так и тем, которое должно его исполнить.
В апреле Путин также подписал закон, регулирующий порядок передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, или когда речь идет об условном сроке, государству, гражданином которого является осужденный. Основанием для такой передачи является решение суда, вынесенное по результатам рассмотрения представления ФСИН России или обращения осужденного, его представителя или компетентного органа иностранного государства. С этой целью дополняется Уголовно-процессуальный кодекс РФ.