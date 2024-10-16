Путин внес в Госдуму соглашение с Кувейтом о передаче осужденных

Из соглашения следует, что осужденный к лишению свободы на территории одной из сторон гражданин может быть передан на территорию другой стороны для отбывания наказания. Запрос о передаче может быть направлен как государством, которое вынесло приговор, так и тем, которое должно его исполнить.