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Путин внес в Госдуму соглашение с Кувейтом о передаче осужденных

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Кувейтом о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Оно было заключено между странами в рамках XII Петербургского международного юридического форума. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Государством Кувейт о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанное в городе Санкт-Петербурге 28 июня 2024 г.», – указано в документе.

Из соглашения следует, что осужденный к лишению свободы на территории одной из сторон гражданин может быть передан на территорию другой стороны для отбывания наказания. Запрос о передаче может быть направлен как государством, которое вынесло приговор, так и тем, которое должно его исполнить.

В апреле Путин также подписал закон, регулирующий порядок передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, или когда речь идет об условном сроке, государству, гражданином которого является осужденный. Основанием для такой передачи является решение суда, вынесенное по результатам рассмотрения представления ФСИН России или обращения осужденного, его представителя или компетентного органа иностранного государства. С этой целью дополняется Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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