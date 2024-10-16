Песков: продлевать саммит БРИКС в Казани не планируется
Продлевать саммит БРИКС в Казани не планируется: такой возможности нет ни у организаторов, ни у участников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, вся инфраструктура саммита уже учитывает достаточно большой интерес к нему.
«Какой-то потребности продлевать саммит нет, и нет такой возможности ни у участников, ни у организаторов. Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, который фактически является главным событием международной повестки в эти дни», – заверил Песков.
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.