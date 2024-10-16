Китай предупредил о риске уничтожения Тайваня в случае эскалации

«Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, и неважно, вмешаются внешние силы или нет. Если Тайвань осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», – добавил он, подчеркнув, что КНР продолжит защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.