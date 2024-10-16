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Китай предупредил о риске уничтожения Тайваня в случае эскалации

Ведомости

Китай стремится к перспективе мирного воссоединения с островом Тайвань, но не отказывается от применения силы. Об этом заявил председатель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, его слова приводит Reuters.

«Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, и неважно, вмешаются внешние силы или нет. Если Тайвань осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», – добавил он, подчеркнув, что КНР продолжит защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая 14 октября провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B». Учения проходили как в Тайваньском проливе, так и в районах к северу, югу и востоку от острова с участием сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных войск.

На этом фоне власти Тайваня 14 октября созывали совет по нацбезопасности. Генеральный секретарь совета Джозеф Ву сказал журналистам в Тайбэе, что использование военной силы для угрозы другим странам противоречит основному духу Устава ООН, предусматривающего мирное разрешение споров. Администрация президента Тайваня также заявила, что Китай должен «воздерживаться от военных провокаций», которые нарушили бы стабильность в регионе. Министерство обороны Тайваня заявило, что в учениях приняли участие 17 китайских военных кораблей и 125 китайских военных самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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