Китай предупредил о риске уничтожения Тайваня в случае эскалации
Китай стремится к перспективе мирного воссоединения с островом Тайвань, но не отказывается от применения силы. Об этом заявил председатель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, его слова приводит Reuters.
«Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, и неважно, вмешаются внешние силы или нет. Если Тайвань осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», – добавил он, подчеркнув, что КНР продолжит защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.
Силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая 14 октября провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B». Учения проходили как в Тайваньском проливе, так и в районах к северу, югу и востоку от острова с участием сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных войск.
На этом фоне власти Тайваня 14 октября созывали совет по нацбезопасности. Генеральный секретарь совета Джозеф Ву сказал журналистам в Тайбэе, что использование военной силы для угрозы другим странам противоречит основному духу Устава ООН, предусматривающего мирное разрешение споров. Администрация президента Тайваня также заявила, что Китай должен «воздерживаться от военных провокаций», которые нарушили бы стабильность в регионе. Министерство обороны Тайваня заявило, что в учениях приняли участие 17 китайских военных кораблей и 125 китайских военных самолетов.