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Боррель: Евросоюз потратил 42 млрд евро на военные поставки Украине

Ведомости

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. Об этом он заявил на конференции в Брюсселе.

«К настоящему моменту мы направили Украине уже 42 млрд евро только на военные нужды, к концу года эта сумма достигнет 45 млрд евро», – сказал он (цитата по ТАСС).

Боррель отметил, что экономическая и финансовая помощь Евросоюза в общей сложности составила 110 млрд евро – по его мнению, сумма более крупная, чем финансовая поддержка США.

14 октября «Ведомости» писали о заявлении Борреля на заседании совета глав МИД ЕС в Люксембурге. Глава евродипломатии призвал ЕС нарастить помощь Украине из-за ухудшения ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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