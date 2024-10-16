Боррель: Евросоюз потратил 42 млрд евро на военные поставки Украине
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. Об этом он заявил на конференции в Брюсселе.
«К настоящему моменту мы направили Украине уже 42 млрд евро только на военные нужды, к концу года эта сумма достигнет 45 млрд евро», – сказал он (цитата по ТАСС).
Боррель отметил, что экономическая и финансовая помощь Евросоюза в общей сложности составила 110 млрд евро – по его мнению, сумма более крупная, чем финансовая поддержка США.
14 октября «Ведомости» писали о заявлении Борреля на заседании совета глав МИД ЕС в Люксембурге. Глава евродипломатии призвал ЕС нарастить помощь Украине из-за ухудшения ситуации.