Российский МИД рассказал послам СНГ об изменениях миграционного законодательства
В российском МИДе обсудили сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией с главами дипмиссий стран СНГ, включая изменения в российском миграционном законодательстве, сообщается на сайте российского ведомства.
В частности, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил важность миграционной проблематики как одного из приоритетных направлений сотрудничества в рамках СНГ. Начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова рассказала зарубежным дипломатам о последних изменениях в российском миграционном законодательстве. В частности, об усилении контроля за знанием русского языка в трудовой сфере.
В ночь с 1 на 2 октября в Госдуму были внесены сразу пять законопроектов, ужесточающих миграционную политику России. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Сами инициативы были разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой его заместителем Ириной Яровой. Володин сообщил в своем Telegram-канале, что инициативы направлены для рассмотрения в профильные комитеты и «будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года».
Среди новых законопроектов: отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, ввод штрафов за помощь в нелегальном въезде в РФ и разрешение на блокировку сайтов, предлагающих купить поддельные миграционные документы.