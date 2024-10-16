Российский МИД рассказал послам СНГ об изменениях миграционного законодательства

В ночь с 1 на 2 октября в Госдуму были внесены сразу пять законопроектов, ужесточающих миграционную политику России. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Сами инициативы были разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой его заместителем Ириной Яровой. Володин сообщил в своем Telegram-канале, что инициативы направлены для рассмотрения в профильные комитеты и «будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года».