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Российский МИД рассказал послам СНГ об изменениях миграционного законодательства

Ведомости

В российском МИДе обсудили сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией с главами дипмиссий стран СНГ, включая изменения в российском миграционном законодательстве, сообщается на сайте российского ведомства.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил важность миграционной проблематики как одного из приоритетных направлений сотрудничества в рамках СНГ. Начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова рассказала зарубежным дипломатам о последних изменениях в российском миграционном законодательстве. В частности, об усилении контроля за знанием русского языка в трудовой сфере.

В ночь с 1 на 2 октября в Госдуму были внесены сразу пять законопроектов, ужесточающих миграционную политику России. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Сами инициативы были разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой его заместителем Ириной Яровой. Володин сообщил в своем Telegram-канале, что инициативы направлены для рассмотрения в профильные комитеты и «будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года». 

Среди новых законопроектов: отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, ввод штрафов за помощь в нелегальном въезде в РФ и разрешение на блокировку сайтов, предлагающих купить поддельные миграционные документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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