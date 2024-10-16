Подоляк: в тайных пунктах плана Зеленского говорится об ударах по России

Подоляк уточнил, что в приложениях к плану проговорены типы оружия, чтобы «разрушать логистику очень далеко от линии фронта». Также в приложениях указано, какие цели будет атаковать Украина и сколько средств понадобится на атаки. При этом для реализации этих пунктов Украине потребует оружие и разрешение со стороны США.