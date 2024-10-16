Подоляк: в тайных пунктах плана Зеленского говорится об ударах по России
В секретных приложениях к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского речь идет о ракетных ударах вглубь России, рассказал советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».
Подоляк уточнил, что в приложениях к плану проговорены типы оружия, чтобы «разрушать логистику очень далеко от линии фронта». Также в приложениях указано, какие цели будет атаковать Украина и сколько средств понадобится на атаки. При этом для реализации этих пунктов Украине потребует оружие и разрешение со стороны США.
16 октября Зеленский огласил некоторые пункты плана в Верховной раде. По его словам, этот документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией до последнего украинца. Представитель Кремля добавил, что действительно мирным планом может быть лишь «осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», и понимание властями Украины причин, которые привели к этому конфликту.