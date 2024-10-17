Глава МИД Таиланда представит премьера королевства на саммите БРИКС
Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг будет представлять премьер-министра королевства Пхетхонгтхан Чинават на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил гендиректор департамента информации, пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге.
«Министр иностранных дел будет представлять премьер-министра Таиланда на саммите "БРИКС плюс" 24 октября в Казани по приглашению российского президента (Владимира Путина. – "Ведомости")», – уточнил Пхалангкун (цитата по ТАСС).
По его словам, саммит предоставит Таиланду возможность вновь подтвердить приверженность страны укреплению взаимодействия с объединением.
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.
В саммите БРИКС в Казани 22–24 октября примут участие представители 32 стран. Причем 24 страны, приглашенные на саммит, будут представлены лидерами государств.