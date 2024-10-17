AP: в НАТО выступили за четкое обозначение границ Украины

Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский говорил «Ведомостям», что «военные» пункты плана о вступлении Украины в НАТО до конца конфликта с Россией и совместной с альянсом борьбе с российской авиацией и ракетами неприемлемы для США, Германии, Франции и Италии. По его словам, они не хотят прямого противостояния с Москвой, не желая ядерной эскалации. При этом, по его мнению, надежды Киева сейчас связаны как раз с возможностью такой эскалации.