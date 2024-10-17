AP: в НАТО выступили за четкое обозначение границ Украины
Границы Украины должны быть четко обозначены до присоединения к НАТО, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов альянса. Это необходимо для избежания применения пятой статьи о взаимной помощи стран НАТО.
«В любом случае, заявили дипломаты НАТО, границы Украины должны быть четко обозначены до ее присоединения, чтобы не было никаких сомнений относительно действия ст. 5», – говорится в материале.
Согласно пятой статье устава альянса о коллективной безопасности, нападение на одну страну – члена НАТО считается нападением на всех ее членов.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил некоторые пункты плана в Верховной раде. По его словам, этот документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – приглашение Украины в НАТО, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета».
Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский говорил «Ведомостям», что «военные» пункты плана о вступлении Украины в НАТО до конца конфликта с Россией и совместной с альянсом борьбе с российской авиацией и ракетами неприемлемы для США, Германии, Франции и Италии. По его словам, они не хотят прямого противостояния с Москвой, не желая ядерной эскалации. При этом, по его мнению, надежды Киева сейчас связаны как раз с возможностью такой эскалации.