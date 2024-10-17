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AP: в НАТО выступили за четкое обозначение границ Украины

Ведомости

Границы Украины должны быть четко обозначены до присоединения к НАТО, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов альянса. Это необходимо для избежания применения пятой статьи о взаимной помощи стран НАТО.

«В любом случае, заявили дипломаты НАТО, границы Украины должны быть четко обозначены до ее присоединения, чтобы не было никаких сомнений относительно действия ст. 5», – говорится в материале.

Согласно пятой статье устава альянса о коллективной безопасности, нападение на одну страну – члена НАТО считается нападением на всех ее членов.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил некоторые пункты плана в Верховной раде. По его словам, этот документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – приглашение Украины в НАТО, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета».

Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский говорил «Ведомостям», что «военные» пункты плана о вступлении Украины в НАТО до конца конфликта с Россией и совместной с альянсом борьбе с российской авиацией и ракетами неприемлемы для США, Германии, Франции и Италии. По его словам, они не хотят прямого противостояния с Москвой, не желая ядерной эскалации. При этом, по его мнению, надежды Киева сейчас связаны как раз с возможностью такой эскалации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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