Германия и Норвегия передадут Украине истребители F-16 и управляемые ракеты
Германия поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L, 4 000 ударных и более 300 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 6 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, заявили в правительстве страны.
Киев также получит от ФРГ боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM и 4 бронемашины MRAP.
В свою очередь, Норвегия передаст Киеву шесть истребителей F-16, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам двусторонних переговоров с норвежской стороной.
16 октября сообщалось, что страны НАТО выделили более 20 млрд евро на военную помощь Украине за полгода. В тот же день глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. По его словам, к концу этого года сумма достигнет 45 млрд евро.