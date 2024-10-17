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Германия и Норвегия передадут Украине истребители F-16 и управляемые ракеты

Ведомости

Германия поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L, 4 000 ударных и более 300 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 6 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, заявили в правительстве страны.

Киев также получит от ФРГ боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM и 4 бронемашины MRAP.

В свою очередь, Норвегия передаст Киеву шесть истребителей F-16, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам двусторонних переговоров с норвежской стороной.

16 октября сообщалось, что страны НАТО выделили более 20 млрд евро на военную помощь Украине за полгода. В тот же день глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. По его словам, к концу этого года сумма достигнет 45 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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