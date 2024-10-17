Германия и Норвегия передадут Украине истребители F-16 и управляемые ракеты

16 октября сообщалось, что страны НАТО выделили более 20 млрд евро на военную помощь Украине за полгода. В тот же день глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. По его словам, к концу этого года сумма достигнет 45 млрд евро.