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Страны НАТО выделили более 20 млрд евро на военную помощь Украине за полгода

Ведомости

За первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время брифинга. Трансляция шла на странице агентства Reuters.

«Что касается финансовой помощи, то я рад объявить, что мы идем по плану выделить Украине 40 млрд евро в ближайший год. Союзники выделили 20,9 млрд евро в первой половине 2024 г.», – сказал он. Брифинг состоялся в преддверии заседания министров обороны стран НАТО.

16 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. По его словам, к концу этого года сумма достигнет 45 млрд евро.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский огласил некоторые пункты плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, этот документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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