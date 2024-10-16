Страны НАТО выделили более 20 млрд евро на военную помощь Украине за полгода
За первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время брифинга. Трансляция шла на странице агентства Reuters.
«Что касается финансовой помощи, то я рад объявить, что мы идем по плану выделить Украине 40 млрд евро в ближайший год. Союзники выделили 20,9 млрд евро в первой половине 2024 г.», – сказал он. Брифинг состоялся в преддверии заседания министров обороны стран НАТО.
16 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. По его словам, к концу этого года сумма достигнет 45 млрд евро.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский огласил некоторые пункты плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, этот документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др.