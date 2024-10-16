Страны НАТО выделили более 20 млрд евро на военную помощь Украине за полгода

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский огласил некоторые пункты плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, этот документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др.