Евросовет подтвердил фактическую остановку процесса вступления Грузии в ЕС
Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе пришел к выводу, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс включения республики в Европейский союз (ЕС) фактически остановлен. Это следует из заявления совета.
Ранее в этом году Грузия приняла законы об иностранных агентах и запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), которые были раскритикованы в Европе и США.
«Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления», – говорится в заявлении.
В документе также содержится призыв к Грузии «провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции».
О том, что руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс интеграции Грузии, в июле 2024 г. сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Он рассказал, что решение лидеры ЕС вынесли на заседании 27 июня. Посол выразил надежду, что новое правительство «возобновит серьезную работу» в направлении интеграции Грузии в ЕС после выборов в октябре.