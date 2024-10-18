Евросовет подтвердил фактическую остановку процесса вступления Грузии в ЕС

О том, что руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс интеграции Грузии, в июле 2024 г. сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Он рассказал, что решение лидеры ЕС вынесли на заседании 27 июня. Посол выразил надежду, что новое правительство «возобновит серьезную работу» в направлении интеграции Грузии в ЕС после выборов в октябре.