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Евросовет подтвердил фактическую остановку процесса вступления Грузии в ЕС

Ведомости

Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе пришел к выводу, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс включения республики в Европейский союз (ЕС) фактически остановлен. Это следует из заявления совета.

Ранее в этом году Грузия приняла законы об иностранных агентах и запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), которые были раскритикованы в Европе и США.

«Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления», – говорится в заявлении.

В документе также содержится призыв к Грузии «провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции».

О том, что руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс интеграции Грузии, в июле 2024 г. сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Он рассказал, что решение лидеры ЕС вынесли на заседании 27 июня. Посол выразил надежду, что новое правительство «возобновит серьезную работу» в направлении интеграции Грузии в ЕС после выборов в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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