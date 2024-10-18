Минобороны объявило об учениях с ракетным комплексом «Ярс» в Тверской области
Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» выведут на полевые позиции в рамках проверки Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, в ходе учений стратегические ракетчики выполнят задачи и вводные, в том числе по проведению активных маневров на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты мобильного ракетного комплекса выполнят мероприятия по совершению маршей на расстояние до 100 км, а также рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организации боевого охранения и маскировки.
Кроме того, ракетчики решат вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам.
В июле ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений в Марий Эл для отработки противодействия диверсионно-разведывательным группам. Как сообщало Минобороны, среди прочего подразделения обеспечения отработали вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Противодиверсионные формирования провели тренировочный маневр на дальних подступах к полевым позициям.
«Ярс» является российским стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования, модификацией ракеты комплекса «Тополь-М». Был разработан коллективом Московского института теплотехники под руководством генерального конструктора, академика РАН Юрия Соломонова.