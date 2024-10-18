Минобороны объявило об учениях с ракетным комплексом «Ярс» в Тверской области

По данным оборонного ведомства, в ходе учений стратегические ракетчики выполнят задачи и вводные, в том числе по проведению активных маневров на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты мобильного ракетного комплекса выполнят мероприятия по совершению маршей на расстояние до 100 км, а также рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организации боевого охранения и маскировки.