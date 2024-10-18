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Минобороны объявило об учениях с ракетным комплексом «Ярс» в Тверской области

Ведомости

Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» выведут на полевые позиции в рамках проверки Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в ходе учений стратегические ракетчики выполнят задачи и вводные, в том числе по проведению активных маневров на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты мобильного ракетного комплекса выполнят мероприятия по совершению маршей на расстояние до 100 км, а также рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организации боевого охранения и маскировки.

Кроме того, ракетчики решат вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам.

В июле ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений в Марий Эл для отработки противодействия диверсионно-разведывательным группам. Как сообщало Минобороны, среди прочего подразделения обеспечения отработали вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Противодиверсионные формирования провели тренировочный маневр на дальних подступах к полевым позициям.

«Ярс» является российским стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования, модификацией ракеты комплекса «Тополь-М». Был разработан коллективом Московского института теплотехники под руководством генерального конструктора, академика РАН Юрия Соломонова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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