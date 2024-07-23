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В Марий Эл прошли учения со стратегическими «Ярсами»

Ведомости

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» в рамках учений в Марий Эл вышли на маршруты боевого патрулирования, чтобы отработать противодействие диверсионно-разведывательным группам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, расчеты «Ярсов» отрабатывают марши протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Ракетным частям предстоит отработать задачи по рассредоточению в лесном массиве. Подразделения обеспечения отработают вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Противодиверсионные формирования отработают маневр на дальних подступах к полевым позициям.

В Минобороны подчеркнули, что учения позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«Ярс» – российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Он является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М». Разработана коллективом Московского института теплотехники под руководством генерального конструктора, академика РАН Юрия Соломонова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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