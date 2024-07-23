В Марий Эл прошли учения со стратегическими «Ярсами»
Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» в рамках учений в Марий Эл вышли на маршруты боевого патрулирования, чтобы отработать противодействие диверсионно-разведывательным группам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
По сообщению ведомства, расчеты «Ярсов» отрабатывают марши протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Ракетным частям предстоит отработать задачи по рассредоточению в лесном массиве. Подразделения обеспечения отработают вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Противодиверсионные формирования отработают маневр на дальних подступах к полевым позициям.
В Минобороны подчеркнули, что учения позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
«Ярс» – российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Он является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М». Разработана коллективом Московского института теплотехники под руководством генерального конструктора, академика РАН Юрия Соломонова.