В Марий Эл прошли учения со стратегическими «Ярсами»

По сообщению ведомства, расчеты «Ярсов» отрабатывают марши протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Ракетным частям предстоит отработать задачи по рассредоточению в лесном массиве. Подразделения обеспечения отработают вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Противодиверсионные формирования отработают маневр на дальних подступах к полевым позициям.