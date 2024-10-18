Скончался экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский

Ромодановскому было 67 лет, он родился 31 октября 1956 г. в Москве. Окончил Московский медицинский институт, затем Высшие курсы Комитета государственной безопасности Советского Союза в Минске. В 1983–1992 гг. находился в Пятом управлении КГБ СССР, затем перешел в Управление собственной безопасности ФСБ. С 2000 до 2001 г. был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, затем до 2004 г. руководил Главным управлением собственной безопасности МВД.