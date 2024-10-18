Скончался экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский
Бывший глава Федеральной миграционной службы (ФМС), экс-начальник ГУСБ МВД России генерал-полковник Константин Ромодановский скончался. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам депутата, он разговаривал с Ромодановским на прошлой неделе. Экс-глава ФМС тогда «был полон сил и планов».
Ромодановскому было 67 лет, он родился 31 октября 1956 г. в Москве. Окончил Московский медицинский институт, затем Высшие курсы Комитета государственной безопасности Советского Союза в Минске. В 1983–1992 гг. находился в Пятом управлении КГБ СССР, затем перешел в Управление собственной безопасности ФСБ. С 2000 до 2001 г. был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, затем до 2004 г. руководил Главным управлением собственной безопасности МВД.
20 июля 2005 г. был назначен директором ФМС. 5 апреля 2016 г. ФМС России была упразднена, а ее функции передали МВД. Ромодановский был освобожден от должности распоряжением правительства от 9 августа 2016 г.
В июне 2017 г. Ромодановский стал помощником полномочного представителя президента РФ в ЦФО. Находился на этом посту до 26 июня 2018 г.