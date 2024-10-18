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Скончался экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский

Ведомости

Бывший глава Федеральной миграционной службы (ФМС), экс-начальник ГУСБ МВД России генерал-полковник Константин Ромодановский скончался. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам депутата, он разговаривал с Ромодановским на прошлой неделе. Экс-глава ФМС тогда «был полон сил и планов».

Ромодановскому было 67 лет, он родился 31 октября 1956 г. в Москве. Окончил Московский медицинский институт, затем Высшие курсы Комитета государственной безопасности Советского Союза в Минске. В 1983–1992 гг. находился в Пятом управлении КГБ СССР, затем перешел в Управление собственной безопасности ФСБ. С 2000 до 2001 г. был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, затем до 2004 г. руководил Главным управлением собственной безопасности МВД.

20 июля 2005 г. был назначен директором ФМС. 5 апреля 2016 г. ФМС России была упразднена, а ее функции передали МВД. Ромодановский был освобожден от должности распоряжением правительства от 9 августа 2016 г.

В июне 2017 г. Ромодановский стал помощником полномочного представителя президента РФ в ЦФО. Находился на этом посту до 26 июня 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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