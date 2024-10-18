Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Зеленского из-за опасений эскалации
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Шольц считает приоритетным не допустить, чтобы конфликт между Россией и Украиной стал конфликтом России и НАТО. Он также заявил, что продолжит отказывать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.
«Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется», – сказал Шольц.
Канцлер также намерен блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО, ссылаясь на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, в которой подчеркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия. К условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.
16 октября Шольц заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Шольц также заявил, что при возможных переговорах не должно приниматься никаких решений без участия Украины и без предварительного согласия между странами – партнерами Германии.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.