Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Зеленского из-за опасений эскалации

Канцлер также намерен блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО, ссылаясь на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, в которой подчеркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия. К условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.