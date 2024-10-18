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Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Зеленского из-за опасений эскалации

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Шольц считает приоритетным не допустить, чтобы конфликт между Россией и Украиной стал конфликтом России и НАТО. Он также заявил, что продолжит отказывать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

«Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется», – сказал Шольц.

Канцлер также намерен блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО, ссылаясь на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, в которой подчеркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия. К условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.

16 октября Шольц заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Шольц также заявил, что при возможных переговорах не должно приниматься никаких решений без участия Украины и без предварительного согласия между странами – партнерами Германии.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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