Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине

В сентябре МИД Швейцарии сообщил, что республика работает над привлечением России к участию в новой конференции по урегулированию конфликта на Украине. отмечалось, что швейцарское министерство с самого начала указывало на то, что мирный процесс возможен только с участием России. Представитель пресс-службы швейцарского МИДа Йонас Монтани заявлял, что для Швейцарии, а также еще для 94 стран и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам «саммита мира» в Бюргенштоке, очень важно, чтобы инициативы по окончанию конфликта были основаны на Уставе ООН и его основных принципах.