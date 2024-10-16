Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе выступления в бундестаге.
«У нас была конференция в Бюргенштоке в Швейцарии, которая окончилась выводом: нужна еще одна, в которой, как сказал президент Украины, должна принять участие и Россия. И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: «Да, это так», – сказал канцлер ФРГ (цитата по «РИА Новости»).
Шольц также заявил, что при возможных переговорах не должно приниматься никаких решений без участия Украины и без предварительного согласия между странами – партнерами Германии.
Кроме того, канцлер Германии снова пообещал продолжить поддержку Киева.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.
В сентябре МИД Швейцарии сообщил, что республика работает над привлечением России к участию в новой конференции по урегулированию конфликта на Украине. отмечалось, что швейцарское министерство с самого начала указывало на то, что мирный процесс возможен только с участием России. Представитель пресс-службы швейцарского МИДа Йонас Монтани заявлял, что для Швейцарии, а также еще для 94 стран и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам «саммита мира» в Бюргенштоке, очень важно, чтобы инициативы по окончанию конфликта были основаны на Уставе ООН и его основных принципах.
Посол России в Берне Сергей Гармонин заявлял в беседе с ТАСС, что Швейцария не может быть нейтральной площадкой для мирных переговоров, ее претензия на нейтралитет не соответствует действительности: страна поддерживает киевский режим.