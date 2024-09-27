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Посол РФ: Швейцария не станет площадкой для переговоров из-за поддержки Киева

Ведомости

Швейцария не может быть нейтральной площадкой для мирных переговоров, ее претензия на нейтралитет не соответствует действительности: страна поддерживает киевский режим. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин в беседе с ТАСС.

«Мы с первых шагов швейцарской дипломатии и решений правительства Швейцарии, когда они переняли все антироссийские санкции, говорили, что эта страна целиком и полностью встала на сторону киевского режима. Пресловутая претензия Швейцарии на то, что она остается нейтральным государством, нейтральной площадкой для переговоров, больше уже не соответствует действительности», – сказал Гармонин.

10 сентября РБК со ссылкой на МИД Швейцарии писало, что республика работает над привлечением России к участию в конференции по урегулированию конфликта на Украине. Швейцарское министерство с самого начала указывало на то, что мирный процесс возможен только с участием России. Представитель пресс-службы швейцарского МИДа Йонас Монтани отмечал, что для Швейцарии, а также еще для 94 стран и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам «саммита мира» в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы предложения по завершению конфликта были основаны на Уставе ООН и его основных принципах.

24 сентября на заседании Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что урегулировать конфликт путем переговоров нельзя. По его мнению, «Россию можно только принудить к миру». Спустя два дня Зеленский представил президенту США Джо Байдену свой «план победы». ABC News со ссылкой на источник писал, что документ включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Уступок России не предполагается. В Белом доме отмечали, что представленный президентом Украины «набор инициатив» будет глубже изучен в следующие недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия – сторонница мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Представитель Кремля называл отсутствие у Зеленского намерений приступать к мирным переговорам с РФ фатальной ошибкой и глубочайшим заблуждением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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