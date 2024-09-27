Лукашенко: Зеленский пока и слушать не хочет о контактах с Россией

24 сентября Зеленский заявил на заседании Совбеза ООН, что урегулировать конфликт на Украине путем переговоров нельзя. Украинский лидер считает, что «Россию можно только принудить к миру». Спустя два дня Зеленский представил президенту США Джо Байдену свой «план победы». ABC News со ссылкой на источник писал, что документ не предполагает уступок России, но включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. По информации The Times, в плане также есть пункты о гарантиях безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что представленный президентом Украины «набор инициатив» предстоит глубже изучить в следующие недели.