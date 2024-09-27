Лукашенко: Зеленский пока и слушать не хочет о контактах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не желает слушать об установлении контакта с Россией, это связано с тем, что США сподвигают республику продолжать конфликт. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.
Белорусский лидер отметил, что страна поддерживает контакты с Украиной «по определенным каналам».
«С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», – сказал белорусский лидер (цитата по Telegram-каналу «БелТА»).
24 сентября Зеленский заявил на заседании Совбеза ООН, что урегулировать конфликт на Украине путем переговоров нельзя. Украинский лидер считает, что «Россию можно только принудить к миру». Спустя два дня Зеленский представил президенту США Джо Байдену свой «план победы». ABC News со ссылкой на источник писал, что документ не предполагает уступок России, но включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. По информации The Times, в плане также есть пункты о гарантиях безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что представленный президентом Украины «набор инициатив» предстоит глубже изучить в следующие недели.
25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад не позволит Украине вести справедливые переговоры с Россией на принципах Устава ООН. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил отсутствие у Зеленского намерений приступать к мирным переговорам с РФ как фатальную ошибку и глубочайшее заблуждение. По словам представителя Кремля, Россия – сторонница мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией.
Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писало, что Киев видит премьер-министра Индии Нарендру Моди посредником при достижении мирного соглашения с Россией. Источник издания сообщал о встрече Зеленского с Моди 23 сентября в Нью-Йорке. Отмечалось, что лидеры государств и их окружение обсудили пути достижения мирного договора.