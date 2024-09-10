В МИД Швейцарии заявили о работе над привлечением России к саммиту по Украине

9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отметил, что «Запад не хочет договариваться по-честному по Украине и лишь желает России стратегического поражения». По словам главы российского МИДа, там по-прежнему продвигают «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая, по мнению Лаврова, «уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды». Министр также отметил, что Москва не хочет обсуждать на переговорах «призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах», так как проблема «в правах людей, которые [на Украине] были растоптаны законодательно».