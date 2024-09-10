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В МИД Швейцарии заявили о работе над привлечением России к саммиту по Украине

Ведомости

Швейцария ведет работу над привлечением России к участию в конференции по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РБК со ссылкой на МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с самого начала указывали на то, что мирный процесс возможен только с участием России.

«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», – сказал представитель пресс-службы швейцарского МИДа Йонас Монтани.

По его словам, для Швейцарии, а также еще для 94 стран и международных организаций, которые поддержали коммюнике по итогам «саммита мира» в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы предложения по завершению конфликта были основаны на уставе ООН и его основных принципах.

9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отметил, что «Запад не хочет договариваться по-честному по Украине и лишь желает России стратегического поражения». По словам главы российского МИДа, там по-прежнему продвигают «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая, по мнению Лаврова, «уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды». Министр также отметил, что Москва не хочет обсуждать на переговорах «призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах», так как проблема «в правах людей, которые [на Украине] были растоптаны законодательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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