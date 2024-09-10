В МИД Швейцарии заявили о работе над привлечением России к саммиту по Украине
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с самого начала указывали на то, что мирный процесс возможен только с участием России.
«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», – сказал представитель пресс-службы швейцарского МИДа Йонас Монтани.
По его словам, для Швейцарии, а также еще для 94 стран и международных организаций, которые поддержали коммюнике по итогам «саммита мира» в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы предложения по завершению конфликта были основаны на уставе ООН и его основных принципах.
9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отметил, что «Запад не хочет договариваться по-честному по Украине и лишь желает России стратегического поражения». По словам главы российского МИДа, там по-прежнему продвигают «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая, по мнению Лаврова, «уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды». Министр также отметил, что Москва не хочет обсуждать на переговорах «призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах», так как проблема «в правах людей, которые [на Украине] были растоптаны законодательно».