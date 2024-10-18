ЦАХАЛ: проникшие из Иордании в Израиль боевики нейтрализованы
Израильские военные зафиксировали проникновение на территорию Израиля группы вооруженных боевиков со стороны Иордании. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«Недавно силы ЦАХАЛ выявили группу террористов, которые проникли из Иордании на израильскую территорию к югу от Мертвого моря», – говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены израильские силы. Боевики открыли огонь по военным, двое нападавших были нейтрализованы, уточнили в армии. Военные ведут наземные и воздушные поиски еще одного боевика, который, вероятно, скрылся с места происшествия.
6 октября на автовокзале в израильском Беэр-Шеве произошел теракт. Нападение было совершено ранее судимым 29-летним бедуином Ахмадом аль-Укби, от его действий погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего ликвидировали.
1 октября в результате теракта на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали, писала Times of Israel со ссылкой на местную полицию. Один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом. Нападавшие были ликвидированы.