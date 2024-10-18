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ЦАХАЛ: проникшие из Иордании в Израиль боевики нейтрализованы

Ведомости

Израильские военные зафиксировали проникновение на территорию Израиля группы вооруженных боевиков со стороны Иордании. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Недавно силы ЦАХАЛ выявили группу террористов, которые проникли из Иордании на израильскую территорию к югу от Мертвого моря», – говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены израильские силы. Боевики открыли огонь по военным, двое нападавших были нейтрализованы, уточнили в армии. Военные ведут наземные и воздушные поиски еще одного боевика, который, вероятно, скрылся с места происшествия.

6 октября на автовокзале в израильском Беэр-Шеве произошел теракт. Нападение было совершено ранее судимым 29-летним бедуином Ахмадом аль-Укби, от его действий погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего ликвидировали.

1 октября в результате теракта на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали, писала Times of Israel со ссылкой на местную полицию. Один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом. Нападавшие были ликвидированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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