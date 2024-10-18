AP: работники автомобильной отрасли Италии впервые за 20 лет объявили забастовку

Десятки тысяч автомобильных работников прошли по улицам Рима, размахивая красными флагами профсоюзов и держа в руках баннеры с просьбой улучшить условия труда. Лидерами забастовки выступили три профсоюза, которые требуют от властей защитить занятость в автомобильном секторе и поддержать развитие автомобильной промышленности в Италии. Власти обвиняют концерн Stellantis, созданный за счет объединения Fiat-Chrysler и PSA Peugeot в 2021 г., в сокращении выпуска автомобилей на большинстве своих заводов в Италии в первом полугодии 2024 г. За 17 лет производство автомобилей внутри Италии упало почти на 70%.