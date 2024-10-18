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AP: работники автомобильной отрасли Италии впервые за 20 лет объявили забастовку

Ведомости

Итальянские работники автомобильной отрасли впервые за 20 лет объявили общенациональную забастовку на фоне растущих противоречий между концерном Stellantis и правительством Италии, передает Associated Press. Власти обвиняют автоконцерн в переносе предприятий по сборке автомобилей в страны с более дешевым производством.

Десятки тысяч автомобильных работников прошли по улицам Рима, размахивая красными флагами профсоюзов и держа в руках баннеры с просьбой улучшить условия труда. Лидерами забастовки выступили три профсоюза, которые требуют от властей защитить занятость в автомобильном секторе и поддержать развитие автомобильной промышленности в Италии. Власти обвиняют концерн Stellantis, созданный за счет объединения Fiat-Chrysler и PSA Peugeot в 2021 г., в сокращении выпуска автомобилей на большинстве своих заводов в Италии в первом полугодии 2024 г. За 17 лет производство автомобилей внутри Италии упало почти на 70%.

Агентство отмечает, что генеральный директор концерна Карлос Таварес ранее раскритиковал нормы Евросоюза о выбросах углекислого газа. Он указал на повышение производственных затрат, сообщив, что концерн может быть вынужден закрыть некоторые сборочные заводы, чтобы выдержать конкуренцию со стороны Китая. В сентябре в концерне сообщили, что ищут преемника для 66-летнего Тавареса в рамках запланированной смены руководства.

25 сентября профсоюзные лидеры Германии пригрозили забастовками Volkswagen на фоне увольнений и закрытия заводов в стране. Профсоюз IG Metall взял на себя ответственность за ведение переговоров по договору о новых трудовых сделках для 130 000 работников основного бренда VW в Германии. IG Metall пригрозил забастовками, которые возможны с начала декабря, и настоял на повышении заработной платы сотрудникам на 7%. Volkswagen утверждает, что высокие затраты на энергию и рабочую силу в Германии ставят компанию в невыгодное положение перед европейскими и китайскими конкурентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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