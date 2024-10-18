AP: работники автомобильной отрасли Италии впервые за 20 лет объявили забастовку
Итальянские работники автомобильной отрасли впервые за 20 лет объявили общенациональную забастовку на фоне растущих противоречий между концерном Stellantis и правительством Италии, передает Associated Press. Власти обвиняют автоконцерн в переносе предприятий по сборке автомобилей в страны с более дешевым производством.
Десятки тысяч автомобильных работников прошли по улицам Рима, размахивая красными флагами профсоюзов и держа в руках баннеры с просьбой улучшить условия труда. Лидерами забастовки выступили три профсоюза, которые требуют от властей защитить занятость в автомобильном секторе и поддержать развитие автомобильной промышленности в Италии. Власти обвиняют концерн Stellantis, созданный за счет объединения Fiat-Chrysler и PSA Peugeot в 2021 г., в сокращении выпуска автомобилей на большинстве своих заводов в Италии в первом полугодии 2024 г. За 17 лет производство автомобилей внутри Италии упало почти на 70%.
Агентство отмечает, что генеральный директор концерна Карлос Таварес ранее раскритиковал нормы Евросоюза о выбросах углекислого газа. Он указал на повышение производственных затрат, сообщив, что концерн может быть вынужден закрыть некоторые сборочные заводы, чтобы выдержать конкуренцию со стороны Китая. В сентябре в концерне сообщили, что ищут преемника для 66-летнего Тавареса в рамках запланированной смены руководства.
25 сентября профсоюзные лидеры Германии пригрозили забастовками Volkswagen на фоне увольнений и закрытия заводов в стране. Профсоюз IG Metall взял на себя ответственность за ведение переговоров по договору о новых трудовых сделках для 130 000 работников основного бренда VW в Германии. IG Metall пригрозил забастовками, которые возможны с начала декабря, и настоял на повышении заработной платы сотрудникам на 7%. Volkswagen утверждает, что высокие затраты на энергию и рабочую силу в Германии ставят компанию в невыгодное положение перед европейскими и китайскими конкурентами.