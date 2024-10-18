Израильская армия ликвидировала командира батальона «Хамас»

Глава палестинской группировки Синвар был убит израильскими силами 16 октября. ЦАХАЛ отметила, что в здании, где он был убит, «не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «важной вехой в падении власти “Хамас” в секторе Газа». Он также предложил палестинским радикалам сложить оружие и освободить заложников в обмен на возможность покинуть Газу и жить в другой стране.