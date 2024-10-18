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Израильская армия ликвидировала командира батальона «Хамас»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира батальона палестинской группировки «Хамас» Махмуда Хамдана, следует из сообщения в Telegram-канале. Хамдан отвечал за охрану убитого 16 октября лидера движения Яхьи Синвара. 

«Хамдан был ликвидирован армией обороны Израиля во время столкновения с войсками Израиля примерно в 200 метрах от места, где был ликвидирован Синвар», – говорится в сообщении. Хамдан командовал батальоном «Хамас» в Тель-аль-Султан на юге сектора Газа, где был ликвидирован Синвар.

Глава палестинской группировки Синвар был убит израильскими силами 16 октября. ЦАХАЛ отметила, что в здании, где он был убит, «не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «важной вехой в падении власти “Хамас” в секторе Газа». Он также предложил палестинским радикалам сложить оружие и освободить заложников в обмен на возможность покинуть Газу и жить в другой стране.

Программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров говорил «Ведомостям», что «Хамас» может переместиться за пределы сектора Газа, как после вторжения израильской армии в Ливан в 1982 г. сделала Организация освобождения Палестины (ООП), переместив свою штаб-квартиру из Бейрута в Тунис. Бочаров отметил, что «Хамас» является не только организацией, но идеологией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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