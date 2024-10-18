Израильская армия ликвидировала командира батальона «Хамас»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира батальона палестинской группировки «Хамас» Махмуда Хамдана, следует из сообщения в Telegram-канале. Хамдан отвечал за охрану убитого 16 октября лидера движения Яхьи Синвара.
«Хамдан был ликвидирован армией обороны Израиля во время столкновения с войсками Израиля примерно в 200 метрах от места, где был ликвидирован Синвар», – говорится в сообщении. Хамдан командовал батальоном «Хамас» в Тель-аль-Султан на юге сектора Газа, где был ликвидирован Синвар.
Глава палестинской группировки Синвар был убит израильскими силами 16 октября. ЦАХАЛ отметила, что в здании, где он был убит, «не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «важной вехой в падении власти “Хамас” в секторе Газа». Он также предложил палестинским радикалам сложить оружие и освободить заложников в обмен на возможность покинуть Газу и жить в другой стране.
Программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров говорил «Ведомостям», что «Хамас» может переместиться за пределы сектора Газа, как после вторжения израильской армии в Ливан в 1982 г. сделала Организация освобождения Палестины (ООП), переместив свою штаб-квартиру из Бейрута в Тунис. Бочаров отметил, что «Хамас» является не только организацией, но идеологией.