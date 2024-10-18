МВФ предоставит Украине кредит на $1,1 млрд для покрытия невоенных нужд
Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине кредит в размере $1,1 млрд, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.
По его словам, исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF, что позволит Украине получить новый транш в скором времени.
«Эти средства направим на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера», – уточнил Шмигаль.
Премьер-министр также поблагодарил МВФ за «последовательную поддержку финансовой устойчивости Украины».
4 сентября сообщалось, что власти Украины ожидают от представителей МВФ требование ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки, нарастить усилия по сбору налогов и их повышению. Соблюдение этих условий было необходимо для предоставления Украине следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд.