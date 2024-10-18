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МВФ предоставит Украине кредит на $1,1 млрд для покрытия невоенных нужд

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине кредит в размере $1,1 млрд, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

По его словам, исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF, что позволит Украине получить новый транш в скором времени.

«Эти средства направим на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера», – уточнил Шмигаль.

Премьер-министр также поблагодарил МВФ за «последовательную поддержку финансовой устойчивости Украины».

4 сентября сообщалось, что власти Украины ожидают от представителей МВФ требование ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки, нарастить усилия по сбору налогов и их повышению. Соблюдение этих условий было необходимо для предоставления Украине следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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