МВФ предоставит Украине кредит на $1,1 млрд для покрытия невоенных нужд

4 сентября сообщалось, что власти Украины ожидают от представителей МВФ требование ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки, нарастить усилия по сбору налогов и их повышению. Соблюдение этих условий было необходимо для предоставления Украине следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд.