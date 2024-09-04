Bloomberg: МВФ потребует от Украины девальвации гривны и повышения налогов
Власти Украины ожидают, что представители МВФ потребуют ускорить девальвацию нацвалюты, гривны, снижение процентных ставок, наращивание усилий по сбору налогов и их повышению. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в украинском руководстве.
По информации агентства, соблюдение этих условий необходимо для предоставления Украине следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд. Также отмечается, что эти меры помогут покрыть дефицит бюджета страны, который в 2025 г. прогнозируется на уровне $15 млрд. Нацбанк Украины девальвацию не поддерживает, так как после отмены фиксированного курса в октябре 2023 г. гривна потеряла 10% стоимости к доллару США. Дальнейшее падение стоимости может поставить под сомнение способность НБУ поддерживать ценовую стабильность.
Также в МВФ раскритиковали налоговую политику украинских властей. По сообщению источников, они посчитали ее слишком мягкой и предложили повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 20%. Украинские чиновники заявили, что это может повлечь политическое недовольство со стороны общественности.
28 июня МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша в $2,2 млрд. Фонд скорректировал в сторону понижения прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта. Годом ранее, в марте 2023 г., МВФ утвердил выделение Украине кредита на четырехлетний период на сумму $15,6 млрд.