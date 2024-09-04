Bloomberg: МВФ потребует от Украины девальвации гривны и повышения налогов

По информации агентства, соблюдение этих условий необходимо для предоставления Украине следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд. Также отмечается, что эти меры помогут покрыть дефицит бюджета страны, который в 2025 г. прогнозируется на уровне $15 млрд. Нацбанк Украины девальвацию не поддерживает, так как после отмены фиксированного курса в октябре 2023 г. гривна потеряла 10% стоимости к доллару США. Дальнейшее падение стоимости может поставить под сомнение способность НБУ поддерживать ценовую стабильность.