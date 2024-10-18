Совет Безопасности ООН проведет два заседания по Украине по запросу России
Совет Безопасности ООН проведет два заседания по Украине в конце октября по запросу России. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Как всегда в конце месяца наши западные коллеги спешат “отметиться” по украинской тематике – надо ведь как-то держать ее “на плаву”, хотя большинство членов ООН интересуют уже совсем другие темы», – написал он в Telegram.
«Западники» запросили заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине на 21 октября. Россия, по словам Полянского, «отвечает двумя залпами» – неформальное заседание о преступлениях Киева в российских регионах пройдет 25 октября, также было запрошено заседания о поставках западного оружия на Украину на 31 октября.
О том, что тема украинского конфликта «набила оскомину» другим странам, заявлял постпред от России в ООН Василий Небензя 24 сентября. Тогда на площадке организации выступил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Небензи, в ходе заседания мог состояться «интересный разговор», но Запад решил «забить эфир» темой украинского конфликта. Он также выразил мнение, что заседание было собрано специально ради выступления Зеленского, чтобы «осудить Россию».