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Минобороны КНДР заявило об обнаружении обломков южнокорейского дрона в Пхеньяне

Ведомости

В одном из районов Пхеньяна обнаружены обломки южнокорейского беспилотника, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя минобороны КНДР. 

Обломки разбившегося в Пхеньяне дрона обнаружили 13 октября, уточнили в ведомстве. Аппарат, как показал технический анализ, представлял собой «небольшой дрон для дальней разведки». По данным властей, БПЛА работал «не менее 5-7 дней». Власти КНДР предполагают, что дрон мог использоваться для распространения листовок, поскольку под ним был прикреплен контейнер.

Представитель министерства национальной обороны КНДР предупредил, что если случай «вторжения республики Корея военными средствами на территорию, воздушное пространство или территориальные воды КНДР» вновь произойдет, то Пхеньян будет расценивать это как «серьезную военная провокация против суверенитета республики и объявление войны» и повлечет за собой ответную реакцию.  

КНДР ранее на этой неделе объявила о полном физическом перекрытии «путем подрыва» автомобильных и железных дорог, связанных с Республикой Корея, на южной границе страны. В южнокорейском министерстве по делам объединения назвали случившееся «явным нарушением межкорейского соглашения». Южная Корея также ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог предупредительной стрельбой. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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