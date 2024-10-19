Минобороны КНДР заявило об обнаружении обломков южнокорейского дрона в Пхеньяне

Представитель министерства национальной обороны КНДР предупредил, что если случай «вторжения республики Корея военными средствами на территорию, воздушное пространство или территориальные воды КНДР» вновь произойдет, то Пхеньян будет расценивать это как «серьезную военная провокация против суверенитета республики и объявление войны» и повлечет за собой ответную реакцию.