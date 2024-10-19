Минобороны КНДР заявило об обнаружении обломков южнокорейского дрона в Пхеньяне
В одном из районов Пхеньяна обнаружены обломки южнокорейского беспилотника, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя минобороны КНДР.
Обломки разбившегося в Пхеньяне дрона обнаружили 13 октября, уточнили в ведомстве. Аппарат, как показал технический анализ, представлял собой «небольшой дрон для дальней разведки». По данным властей, БПЛА работал «не менее 5-7 дней». Власти КНДР предполагают, что дрон мог использоваться для распространения листовок, поскольку под ним был прикреплен контейнер.
Представитель министерства национальной обороны КНДР предупредил, что если случай «вторжения республики Корея военными средствами на территорию, воздушное пространство или территориальные воды КНДР» вновь произойдет, то Пхеньян будет расценивать это как «серьезную военная провокация против суверенитета республики и объявление войны» и повлечет за собой ответную реакцию.
КНДР ранее на этой неделе объявила о полном физическом перекрытии «путем подрыва» автомобильных и железных дорог, связанных с Республикой Корея, на южной границе страны. В южнокорейском министерстве по делам объединения назвали случившееся «явным нарушением межкорейского соглашения». Южная Корея также ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог предупредительной стрельбой.