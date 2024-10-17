КНДР перекрыла транспортное сообщение на границе с Южной Кореей
КНДР объявила о полном физическом перекрытии «путем подрыва» автомобильных и железных дорог, связанных с Республикой Корея, на южной границе страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
ЦТАК сообщает, что 15 октября КНДР «полностью закрыла» 60-метровый участок автомобильных и железных дорог в Гамхори, Косон-гун, Канвон-до, и 60-метровый участок автомобильных и железных дорог в Тоннэ-ри, Пханмунджом, Кэсон, путем подрыва.
«Это необходимая и законная мера в соответствии с требованиями Конституции Республики Корея, согласно которой КНДР является строго враждебным государством, и серьезной обстановкой в сфере безопасности», – говорится в сообщении ЦТАК.
15 октября южнокорейское агентство «Ренхап» (Yonhap) со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил страны сообщило, что северокорейские военные подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ. О том что вооруженные силы Северной Кореи готовятся подорвать дороги в направлении Южной Кореи, «Ренхап» писало 14 октября. Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун сообщил тогда, что южнокорейские военные зафиксировали установку северокорейской стороной экранов вдоль дорог. Первая линия проходит между городами Кэсон и Пхаджу и расположена на западе Корейского полуострова, тогда как вторая находится недалеко от побережья Японского моря.
Конфликт между двумя странами продолжается с 1950-х гг. В сентябре этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к дальнейшему укреплению ядерных сил страны и наращиванию усилий по приведению их в «полную боевую готовность».