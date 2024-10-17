КНДР перекрыла транспортное сообщение на границе с Южной Кореей

15 октября южнокорейское агентство «Ренхап» (Yonhap) со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил страны сообщило, что северокорейские военные подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ. О том что вооруженные силы Северной Кореи готовятся подорвать дороги в направлении Южной Кореи, «Ренхап» писало 14 октября. Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун сообщил тогда, что южнокорейские военные зафиксировали установку северокорейской стороной экранов вдоль дорог. Первая линия проходит между городами Кэсон и Пхаджу и расположена на западе Корейского полуострова, тогда как вторая находится недалеко от побережья Японского моря.