Судьи в США увидели риск повторения ситуации с захватом Капитолия после выборов
Американские судьи, которые выносили приговоры участникам штурма Капитолия после выборов 2020 г., опасаются повторения ситуации после президентских выборов. Об этом пишет Associated Press (AP).
За последние четыре года судьи федерального суда Вашингтона, как напоминает AP, наказали сотни человек, которые участвовали в штурме Капитолия. На фоне приближающихся президентских выборов некоторые из них опасаются нового всплеска политического насилия. Окружной судья США Реджи Уолтон заявил, что он «молится, чтобы американцы приняли результаты выборов в следующем месяце». При этом он выразил обеспокоенность, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его союзники «распространяют те же теории заговора, которые подпитывали бунт толпы» в январе 2021 г.
Другие американские судьи тоже не исключают возможность повторения атаки.
«Мне страшно думать о том, что произойдет, если кто-то с любой стороны не будет доволен результатами выборов», – сказала в прошлом месяце судья Джиа Кобб во время слушания по вынесению приговора четырем участникам беспорядков в Капитолии.
6 января 2021 г. протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 г., на которых победил действующий президент Джо Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий.
По данным агентства, после событий 6 января обвинения были выдвинуты против более чем 1500 человек, а приговоры огласили около 1000 участникам беспорядков. Примерно 650 из них получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп. Политик обещал в случае победы помиловать бунтовщиков и называл их «патриотами» и «заложниками», отмечает AP.