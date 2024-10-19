Судьи в США увидели риск повторения ситуации с захватом Капитолия после выборов

За последние четыре года судьи федерального суда Вашингтона, как напоминает AP, наказали сотни человек, которые участвовали в штурме Капитолия. На фоне приближающихся президентских выборов некоторые из них опасаются нового всплеска политического насилия. Окружной судья США Реджи Уолтон заявил, что он «молится, чтобы американцы приняли результаты выборов в следующем месяце». При этом он выразил обеспокоенность, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его союзники «распространяют те же теории заговора, которые подпитывали бунт толпы» в январе 2021 г.