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Судьи в США увидели риск повторения ситуации с захватом Капитолия после выборов

Ведомости

Американские судьи, которые выносили приговоры участникам штурма Капитолия после выборов 2020 г., опасаются повторения ситуации после президентских выборов. Об этом пишет Associated Press (AP).

За последние четыре года судьи федерального суда Вашингтона, как напоминает AP, наказали сотни человек, которые участвовали в штурме Капитолия. На фоне приближающихся президентских выборов некоторые из них опасаются нового всплеска политического насилия. Окружной судья США Реджи Уолтон заявил, что он «молится, чтобы американцы приняли результаты выборов в следующем месяце». При этом он выразил обеспокоенность, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его союзники «распространяют те же теории заговора, которые подпитывали бунт толпы» в январе 2021 г.

Другие американские судьи тоже не исключают возможность повторения атаки.

«Мне страшно думать о том, что произойдет, если кто-то с любой стороны не будет доволен результатами выборов», – сказала в прошлом месяце судья Джиа Кобб во время слушания по вынесению приговора четырем участникам беспорядков в Капитолии.

6 января 2021 г. протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 г., на которых победил действующий президент Джо Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий.

По данным агентства, после событий 6 января обвинения были выдвинуты против более чем 1500 человек, а приговоры огласили около 1000 участникам беспорядков. Примерно 650 из них получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп. Политик обещал в случае победы помиловать бунтовщиков и называл их «патриотами» и «заложниками», отмечает AP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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