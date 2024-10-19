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Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение на удары вглубь России

Ведомости

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить с министрами обороны стран G7 вопрос разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом он сообщил перед встречей министров обороны стран G7 в Неаполе.

«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», – сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.

9 октября представитель Пентагона сообщил, что США не будут снимать ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России. В ведомстве объяснили это тем, что видят угрозу эскалации украинского конфликта в случае пересмотра политики США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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