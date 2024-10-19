Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение на удары вглубь России

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.