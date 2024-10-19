Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение на удары вглубь России
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить с министрами обороны стран G7 вопрос разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом он сообщил перед встречей министров обороны стран G7 в Неаполе.
«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», – сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).
В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.
9 октября представитель Пентагона сообщил, что США не будут снимать ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России. В ведомстве объяснили это тем, что видят угрозу эскалации украинского конфликта в случае пересмотра политики США.