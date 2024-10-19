6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует обучить 4500 украинских военных, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине. В Кремле сочли слова французского лидера провокационными, добавив, что Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия республики в военном конфликте.