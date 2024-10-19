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МИД Франции подтвердил планы поставить Киеву самолеты Mirage 2000 в 2025 году

Ведомости

Украина получит первую партию самолетов Mirage 2000 в начале 2025 г., сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве. Его слова приводит «Униан».

«Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов», – сказал Барро.

Французский министр также отметил, что республика является первой страной, которая занимается подготовкой украинской бригады во Франции. Париж продолжает предпринимать усилия для помощи в ремонте оборудования и технику на Украине, приводит его слова «Зеркало недели».

О планах Франции поставить Украине истребители Mirage 2000 ранее в октябре сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. По его словам, истребители оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы. 

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует обучить 4500 украинских военных, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине. В Кремле сочли слова французского лидера провокационными, добавив, что Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия республики в военном конфликте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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