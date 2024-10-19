МИД Франции подтвердил планы поставить Киеву самолеты Mirage 2000 в 2025 году
Украина получит первую партию самолетов Mirage 2000 в начале 2025 г., сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве. Его слова приводит «Униан».
«Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов», – сказал Барро.
Французский министр также отметил, что республика является первой страной, которая занимается подготовкой украинской бригады во Франции. Париж продолжает предпринимать усилия для помощи в ремонте оборудования и технику на Украине, приводит его слова «Зеркало недели».
О планах Франции поставить Украине истребители Mirage 2000 ранее в октябре сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. По его словам, истребители оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.
6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует обучить 4500 украинских военных, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине. В Кремле сочли слова французского лидера провокационными, добавив, что Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия республики в военном конфликте.