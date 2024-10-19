Захарова назвала ложью заявление Борреля об убийствах военными РФ солдат ВСУ

Заявление Борреля о случаях «казней» украинских военнопленных было опубликовано 16 октября. Глава внешнеполитической службы ЕС утверждал, что с начала боевых действий в российском плену погибло не менее 177 военнопленных, писал «Интерфакс-Украина». По его данным, 10 октября российские войска якобы «расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области». 1 октября еще 16 военнопленных, как говорил Боррель, якобы были казнены Россией в Донецкой области после их сдачи. Он призвал Москву выполнять свои обязательства в соответствии с уставом ООН и международным правом.