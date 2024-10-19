Захарова назвала ложью заявление Борреля об убийствах военными РФ солдат ВСУ
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об убийствах российскими военнослужащими украинских военнопленных является ложью и дезинформацией, следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Боррель и Евросоюз «в отсутствии успехов» украинских военных на линии боевого соприкосновения нагнетают «проукраинскую пропаганду» и создают новую дезинформацию с целью очернить Россию, отметила Захарова. Обвинения главы евродипломатии она назвала голословными, отметив, что в плен попали «неонацисты», которые нападали на мирных жителей Курской области, «похищали, убивали гражданских лиц, угнали мирных граждан в концентрационный лагерь, издевались над ними, занимались террором и мародерством на российской территории».
«Ложь европейского чиновника идет в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про «резню в Буче», «20 000 похищенных украинских детей», «зверства российских военных» и другими выдумками. Ни один из этих сюжетов ни Киев, ни его западные покровители не смогли подтвердить документально», – заявила представитель российского МИДа.
Заявление Борреля о случаях «казней» украинских военнопленных было опубликовано 16 октября. Глава внешнеполитической службы ЕС утверждал, что с начала боевых действий в российском плену погибло не менее 177 военнопленных, писал «Интерфакс-Украина». По его данным, 10 октября российские войска якобы «расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области». 1 октября еще 16 военнопленных, как говорил Боррель, якобы были казнены Россией в Донецкой области после их сдачи. Он призвал Москву выполнять свои обязательства в соответствии с уставом ООН и международным правом.