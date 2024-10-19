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Захарова назвала ложью заявление Борреля об убийствах военными РФ солдат ВСУ

Ведомости

Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об убийствах российскими военнослужащими украинских военнопленных является ложью и дезинформацией, следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Боррель и Евросоюз «в отсутствии успехов» украинских военных на линии боевого соприкосновения нагнетают «проукраинскую пропаганду» и создают новую дезинформацию с целью очернить Россию, отметила Захарова. Обвинения главы евродипломатии она назвала голословными, отметив, что в плен попали «неонацисты», которые нападали на мирных жителей Курской области, «похищали, убивали гражданских лиц, угнали мирных граждан в концентрационный лагерь, издевались над ними, занимались террором и мародерством на российской территории».

«Ложь европейского чиновника идет в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про «резню в Буче», «20 000 похищенных украинских детей», «зверства российских военных» и другими выдумками. Ни один из этих сюжетов ни Киев, ни его западные покровители не смогли подтвердить документально», – заявила представитель российского МИДа.

Заявление Борреля о случаях «казней» украинских военнопленных было опубликовано 16 октября. Глава внешнеполитической службы ЕС утверждал, что с начала боевых действий в российском плену погибло не менее 177 военнопленных, писал «Интерфакс-Украина». По его данным, 10 октября российские войска якобы «расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области». 1 октября еще 16 военнопленных, как говорил Боррель, якобы были казнены Россией в Донецкой области после их сдачи. Он призвал Москву выполнять свои обязательства в соответствии с уставом ООН и международным правом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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