Эрдоган сообщил о готовности Турции принять беженцев из Ливана

«Наша дверь всегда была открыта для беженцев из Сирии, и она по-прежнему открыта. Особенно в военное время, если есть те, кто может приехать в Турцию, в том числе из Ливана, мы держим нашу дверь открытой. Особенно сейчас, когда в Ливане очень много туркмен, мы также примем соотечественников в нашу страну», – подчеркнул Эрдоган.