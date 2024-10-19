Эрдоган сообщил о готовности Турции принять беженцев из Ливана
Турция готова принять беженцев из Ливана. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, передает турецкий портал Haberler.
Президент Турции напомнил, что в настоящее время в стране находятся около 3,5 млн беженцев из Сирии. Турецкие власти оказывают им всю возможную поддержку.
«Наша дверь всегда была открыта для беженцев из Сирии, и она по-прежнему открыта. Особенно в военное время, если есть те, кто может приехать в Турцию, в том числе из Ливана, мы держим нашу дверь открытой. Особенно сейчас, когда в Ливане очень много туркмен, мы также примем соотечественников в нашу страну», – подчеркнул Эрдоган.
Он вновь призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы немедленно установить постоянное прекращение огня в секторе Газа и Ливане, доставить гуманитарную помощь местным жителям и оказать давление на Израиль.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Движение в качестве поддержки палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.