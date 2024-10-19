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Эрдоган сообщил о готовности Турции принять беженцев из Ливана

Ведомости

Турция готова принять беженцев из Ливана. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, передает турецкий портал Haberler.

Президент Турции напомнил, что в настоящее время в стране находятся около 3,5 млн беженцев из Сирии. Турецкие власти оказывают им всю возможную поддержку.

«Наша дверь всегда была открыта для беженцев из Сирии, и она по-прежнему открыта. Особенно в военное время, если есть те, кто может приехать в Турцию, в том числе из Ливана, мы держим нашу дверь открытой. Особенно сейчас, когда в Ливане очень много туркмен, мы также примем соотечественников в нашу страну», – подчеркнул Эрдоган.

Он вновь призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы немедленно установить постоянное прекращение огня в секторе Газа и Ливане, доставить гуманитарную помощь местным жителям и оказать давление на Израиль.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Движение в качестве поддержки палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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