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Израиль за сутки нанес удары по 150 целям в Газе и Ливане

Ведомости

ВВС Израиля за прошедшие сутки нанесли удары по 150 целям в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«За последние сутки ВВС атаковали около 150 целей в Газе и в глубине Ливана. Среди них были склады боеприпасов, пусковые установки, снайперские и наблюдательные посты», – говорится в сообщении.

Израильские силы и самолеты уничтожили десятки боевиков и террористическую инфраструктуру, уточнили в армии.

17 октября ЦАХАЛ сообщила, что израильские силы могли ликвидировать лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхья Синвара в секторе Газа. В тот же день МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции израильской армии. Исследование образцов ДНК также доказало факт ликвидации лидера «Хамаса».

Синвар возглавлял группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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