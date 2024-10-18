Израиль за сутки нанес удары по 150 целям в Газе и Ливане
ВВС Израиля за прошедшие сутки нанесли удары по 150 целям в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«За последние сутки ВВС атаковали около 150 целей в Газе и в глубине Ливана. Среди них были склады боеприпасов, пусковые установки, снайперские и наблюдательные посты», – говорится в сообщении.
Израильские силы и самолеты уничтожили десятки боевиков и террористическую инфраструктуру, уточнили в армии.
17 октября ЦАХАЛ сообщила, что израильские силы могли ликвидировать лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхья Синвара в секторе Газа. В тот же день МИД Израиля подтвердил смерть Синвара в результате операции израильской армии. Исследование образцов ДНК также доказало факт ликвидации лидера «Хамаса».
Синвар возглавлял группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.