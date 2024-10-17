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СМИ: ДНК-экспертиза подтвердила гибель лидера «Хамаса» Синвара

Ведомости

Исследование образцов ДНК подтверждает факт ликвидации лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара в секторе Газа. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

Источники в израильских службах безопасности уточнили, что установление личности Синвара облегчается тем, что в прошлом он находился под стражей в израильских тюрьмах. При этом официального подтверждения гибели лидера «Хамаса» еще не было, отмечает телерадиокомпания.

Источник Sky News Arabia также сообщил о ликвидации Синвара в городе Рафахе на юге Газы.

17 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские силы могли ликвидировать Синвара. В ходе операций в секторе Газа были ликвидированы три террориста, сейчас проверяется возможность того, что один из них был лидером группировки. ЦАХАЛ пообещала предоставить подробную информацию позже. Представительство «Хамаса» пока не комментировало эту информацию.

Синвар возглавляет радикальную группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала произошедшее терактом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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