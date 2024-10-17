СМИ: ДНК-экспертиза подтвердила гибель лидера «Хамаса» Синвара

17 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские силы могли ликвидировать Синвара. В ходе операций в секторе Газа были ликвидированы три террориста, сейчас проверяется возможность того, что один из них был лидером группировки. ЦАХАЛ пообещала предоставить подробную информацию позже. Представительство «Хамаса» пока не комментировало эту информацию.