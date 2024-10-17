СМИ: ДНК-экспертиза подтвердила гибель лидера «Хамаса» Синвара
Исследование образцов ДНК подтверждает факт ликвидации лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара в секторе Газа. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.
Источники в израильских службах безопасности уточнили, что установление личности Синвара облегчается тем, что в прошлом он находился под стражей в израильских тюрьмах. При этом официального подтверждения гибели лидера «Хамаса» еще не было, отмечает телерадиокомпания.
17 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские силы могли ликвидировать Синвара. В ходе операций в секторе Газа были ликвидированы три террориста, сейчас проверяется возможность того, что один из них был лидером группировки. ЦАХАЛ пообещала предоставить подробную информацию позже. Представительство «Хамаса» пока не комментировало эту информацию.
Синвар возглавляет радикальную группировку с августа 2024 г. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала произошедшее терактом.