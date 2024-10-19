Армия Израиля нанесла удар по командному центру разведки «Хезболлы»
Израильские военные нанесли удар по командному центру разведки и складов оружия ливанской группировки «Хезболла» в пригороде Бейрута. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ нанес удар по нескольким складам оружия «Хезболлы» и командному центру разведывательного штаба в Дахие, ключевом оплоте террористов группировки в Бейруте», – говорится в сообщении.
В армии уточнили, что перед нанесением удара были предприняты меры по снижению риска причинения вреда мирному населению, включая предупреждение жителей района.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.