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CNN узнал об утечке данных разведки о планах Израиля атаковать Иран

Ведомости

США расследуют утечку секретных данных американской разведки о планах Израиля по ответным действиям против Ирана, который ударил ракетами по территории еврейского государства 1 октября, сообщает CNN со ссылкой на три источника. 

Документы с пометкой «совершенно секретно», как выяснил телеканал, датированы 15 и 16 октября и описывают подготовку Израиля к удару по Ирану. По данным CNN, материалы впервые были опубликованы в Telegram-канале под названием Middle East Spectator.

В одном из документов говорится о планах перемещения Израилем боеприпасов, в другом – описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля», которые, как предполагается, также готовятся к удару по Ирану. 

«Один из документов также предполагает то, что Израиль всегда отказывался подтверждать публично: что у страны есть ядерное оружие. В документе говорится, что США не видели никаких признаков того, что Израиль планирует использовать ядерное оружие против Ирана», – говорится в материале.

На фоне произошедшего доверие Израиля и США может быть подорвано, считает бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой. В США после утечки документов ФБР начало расследование совместно с Пентагоном и американскими разведывательными службами, пишет CNN. 

Американские чиновники ожидают, что контратака Израиля на Иран произойдет до президентских выборов в США.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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