CNN узнал об утечке данных разведки о планах Израиля атаковать Иран
США расследуют утечку секретных данных американской разведки о планах Израиля по ответным действиям против Ирана, который ударил ракетами по территории еврейского государства 1 октября, сообщает CNN со ссылкой на три источника.
Документы с пометкой «совершенно секретно», как выяснил телеканал, датированы 15 и 16 октября и описывают подготовку Израиля к удару по Ирану. По данным CNN, материалы впервые были опубликованы в Telegram-канале под названием Middle East Spectator.
В одном из документов говорится о планах перемещения Израилем боеприпасов, в другом – описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля», которые, как предполагается, также готовятся к удару по Ирану.
«Один из документов также предполагает то, что Израиль всегда отказывался подтверждать публично: что у страны есть ядерное оружие. В документе говорится, что США не видели никаких признаков того, что Израиль планирует использовать ядерное оружие против Ирана», – говорится в материале.
На фоне произошедшего доверие Израиля и США может быть подорвано, считает бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой. В США после утечки документов ФБР начало расследование совместно с Пентагоном и американскими разведывательными службами, пишет CNN.
Американские чиновники ожидают, что контратака Израиля на Иран произойдет до президентских выборов в США.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.