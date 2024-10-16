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Израиль обещал США не бить по ядерным и нефтяным объектам Ирана

В ответ американцы разместили в Израиле батарею систем ПРО THAAD
Нурлан Гасымов
Ответный удар Израиля скорее будет носить ограниченный выборочный характер и иметь демонстративный эффект/ EPA / TASS

Израиль готов нанести удар только по военным и разведывательным объектам Ирана в ответ на октябрьский иранский ракетный обстрел израильских городов. Такое обещание премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и рост цен на нефть, пишут газеты The Washington Post (WP) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. Ранее израильские власти рассматривали вариант нанесения удара по ядерным и нефтяным целям Ирана.

По словам собеседников WSJ, во время телефонных переговоров 8 октября Нетаньяху сообщил о намерении нанести ограниченный ракетный удар по военным и разведывательным целям Ирана, хотя не предоставил конкретных целей. Предполагаемая атака станет ответом на запуск Ираном порядка 200 ракет по Израилю 1 октября, после того как израильские ВВС нанесли авиаудар по Бейруту, в результате которого погиб лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла.

Как пишут издания, американцы опасаются, что ответная израильская атака по нефтяным и ядерным целям Ирана может спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке, куда впоследствии будут вынуждены втянуться США. Такое развитие ситуации, отмечают в WP, сильно навредит демократическому кандидату Камале Харрис на президентских выборах 5 ноября и поможет победить республиканцу Дональду Трампу.

В итоге отказ Израиля от своих первоначальных целей, сообщила WP, стал решающим для Вашингтона, чтобы направить в Израиль свою передовую систему противоракетной обороны ТHAAD, о чем 13 октября объявил Пентагон. Ранее Financial Times со ссылкой на военных экспертов писала, что израильская ПРО потенциально может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков в случае массированного ракетного обстрела со стороны Ирана из-за неспособности США полностью покрыть потребности Израиля. Издание WSJ предполагает, что ответная израильская атака по Ирану, вероятно, произойдет до американских выборов 5 ноября и будет напоминать апрельский удар израильских ВВС по иранским военным базам. При этом, отмечают в издании, ВВС Израиля могут поразить «неожиданные цели» в Иране.

Ответный удар Израиля скорее будет носить ограниченный выборочный характер и иметь демонстративный эффект, полагает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, в настоящее время израильское руководство не заинтересовано в эскалации и вынуждено следовать рекомендациям американской администрации. Теоретически ВВС Израиля могут ударить по иранским ракетным базам, заводам, где производят ракеты и беспилотники, полагает эксперт: «Кроме того, в случае израильской атаки могут еще пострадать объекты, косвенно связанные с ядерной инфраструктурой, и учебные заведения, готовящие для них кадры». Хотя в последние годы Тегеран серьезно работал над модернизацией своей ПВО, говорит Кнутов, в случае израильской воздушной атаки иранские стратегические объекты могут пострадать.

В израильском руководстве нет единства по поводу необходимости ответного удара или его методов, замечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Возможно, полагает эксперт, Израиль ограничится кибератакой и на какое-то время попытается вывести из строя банковский сектор Ирана. Эксперт напомнил, что ранее таким образом израильские спецслужбы выводили из строя иранские центрифуги для обогащения урана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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