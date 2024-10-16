Израиль обещал США не бить по ядерным и нефтяным объектам Ирана

В итоге отказ Израиля от своих первоначальных целей, сообщила WP, стал решающим для Вашингтона, чтобы направить в Израиль свою передовую систему противоракетной обороны ТHAAD, о чем 13 октября объявил Пентагон. Ранее Financial Times со ссылкой на военных экспертов писала, что израильская ПРО потенциально может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков в случае массированного ракетного обстрела со стороны Ирана из-за неспособности США полностью покрыть потребности Израиля. Издание WSJ предполагает, что ответная израильская атака по Ирану, вероятно, произойдет до американских выборов 5 ноября и будет напоминать апрельский удар израильских ВВС по иранским военным базам. При этом, отмечают в издании, ВВС Израиля могут поразить «неожиданные цели» в Иране.