Иран начал строить стену на границе с Афганистаном и Пакистаном
Иран начал строить стену в пяти провинциях, которые граничат с Афганистаном и Пакистаном. Об этом сообщает портал Eghtesaad24 со ссылкой на командующего пограничной полицией Ирана Ахмада Али Гударзи.
«Реализация этого плана направлена на предотвращение контрабанды топлива и товаров, в особенности наркотиков. Еще одна цель строительства стены – недопущение нелегальной миграции», – сказал он.
По словам командующего пограничной службой, строительство стены на границе с Пакистаном и Афганистаном является приоритетом, поскольку через эти участки в страну попадает около 80% наркотиков.
В сентябре Иран закончил строительство стены на границе с Афганистаном протяженностью 10 км. Предполагается, что будет построено еще 50 км. Эксплуатация пограничной стены началась на юге провинции Систан и Белуджистан, а также в Хорасане-Резави. В ближайшее время строительство стены начнется в провинциях Курдистан, Западный Азербайджан и Илам.