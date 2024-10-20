Иран начал строить стену на границе с Афганистаном и Пакистаном

В сентябре Иран закончил строительство стены на границе с Афганистаном протяженностью 10 км. Предполагается, что будет построено еще 50 км. Эксплуатация пограничной стены началась на юге провинции Систан и Белуджистан, а также в Хорасане-Резави. В ближайшее время строительство стены начнется в провинциях Курдистан, Западный Азербайджан и Илам.