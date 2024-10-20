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Иран начал строить стену на границе с Афганистаном и Пакистаном

Ведомости

Иран начал строить стену в пяти провинциях, которые граничат с Афганистаном и Пакистаном. Об этом сообщает портал Eghtesaad24 со ссылкой на командующего пограничной полицией Ирана Ахмада Али Гударзи.

«Реализация этого плана направлена на предотвращение контрабанды топлива и товаров, в особенности наркотиков. Еще одна цель строительства стены – недопущение нелегальной миграции», – сказал он.

По словам командующего пограничной службой, строительство стены на границе с Пакистаном и Афганистаном является приоритетом, поскольку через эти участки в страну попадает около 80% наркотиков.

В сентябре Иран закончил строительство стены на границе с Афганистаном протяженностью 10 км. Предполагается, что будет построено еще 50 км. Эксплуатация пограничной стены началась на юге провинции Систан и Белуджистан, а также в Хорасане-Резави. В ближайшее время строительство стены начнется в провинциях Курдистан, Западный Азербайджан и Илам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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