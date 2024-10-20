«Хезболла» заявила об ударе по военной базе Израиля возле города Цфат

За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 175 целям в секторе Газа и Ливане. Авиаударами, в частности, были поражены склады оружия, пусковые установки и «объекты террористической инфраструктуры», которые, по данным израильским военных, принадлежат группировкам «Хамас» и «Хезболла».