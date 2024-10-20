«Хезболла» заявила об ударе по военной базе Израиля возле города Цфат
Шиитское движение «Хезболла» атаковало военную базу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возле города Цфат, который расположен на севере страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальное заявление движения.
Для ударов по территории Израиля «Хезболла» использовала неуправляемые ракеты. Согласно заявлению ливанского движения, атака является ответом на «удары израильского врага по деревням и жилым домам».
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.
За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 175 целям в секторе Газа и Ливане. Авиаударами, в частности, были поражены склады оружия, пусковые установки и «объекты террористической инфраструктуры», которые, по данным израильским военных, принадлежат группировкам «Хамас» и «Хезболла».