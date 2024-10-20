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«Хезболла» заявила об ударе по военной базе Израиля возле города Цфат

Ведомости

Шиитское движение «Хезболла» атаковало военную базу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возле города Цфат, который расположен на севере страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальное заявление движения.

Для ударов по территории Израиля «Хезболла» использовала неуправляемые ракеты. Согласно заявлению ливанского движения, атака является ответом на «удары израильского врага по деревням и жилым домам».

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 175 целям в секторе Газа и Ливане. Авиаударами, в частности, были поражены склады оружия, пусковые установки и «объекты террористической инфраструктуры», которые, по данным израильским военных, принадлежат группировкам «Хамас» и «Хезболла». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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