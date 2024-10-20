Трамп приедет в «Макдоналдс» и попробует себя на старой должности Харрис

Трамп приедет в «Макдоналдс» и попробует себя на старой должности ХаррисТаким образом республиканец хочет показать, что умеет жарить картошку фри
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приедет в ресторан быстрого питания «Макдоналдс» и примерит на себя работу вице-президента Камалы Харрис, сообщает телеканал CNN. До этого она рассказывала, что работала в качестве помощника повара и готовила картофель фри.
Трамп объявил о своем намерении посетить «Макдоналдс» во время митинга в Питтсбурге, штат Пенсильвания. «Я пойду в "Макдоналдс", чтобы приготовить картофель фри. <...> Думаю, что это будет где-то в Пенсильвании», – сказал он.
Деталь о работе в качестве помощника повара стала «центральным элементом» истории происхождения Харрис из семьи среднего класса, уточняет CNN. Трамп, в свою очередь, регулярно обвиняет кандидата от демократов в выдумывании фактов. Вице-президент проигнорировала Трампа, а также призывы его сторонников и запросы республиканских СМИ предоставить доказательства работы в общепите.
Неназванный чиновник при этом рассказал CNN, что Харрис, будучи студенткой Говардского университета, работала на кассе, а также обслуживала технику для мороженого и жарки. Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что Трампа невозможно представить за работой в «Макдоналдсе».
18 октября Трамп в эфире онлайн-шоу Maintaining with Tyrus пообещал в случае победы на выборах рассмотреть возможность освобождения от уплаты налогов полицейских, пожарных, действующих военнослужащих и ветеранов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента Джо Байдена стала вице-президент Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.