Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп приедет в «Макдоналдс» и попробует себя на старой должности Харрис

Таким образом республиканец хочет показать, что умеет жарить картошку фри
Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приедет в ресторан быстрого питания «Макдоналдс» и примерит на себя работу вице-президента Камалы Харрис, сообщает телеканал CNN. До этого она рассказывала, что работала в качестве помощника повара и готовила картофель фри.

Трамп объявил о своем намерении посетить «Макдоналдс» во время митинга в Питтсбурге, штат Пенсильвания. «Я пойду в "Макдоналдс", чтобы приготовить картофель фри. <...> Думаю, что это будет где-то в Пенсильвании», – сказал он.

Деталь о работе в качестве помощника повара стала «центральным элементом» истории происхождения Харрис из семьи среднего класса, уточняет CNN. Трамп, в свою очередь, регулярно обвиняет кандидата от демократов в выдумывании фактов. Вице-президент проигнорировала Трампа, а также призывы его сторонников и запросы республиканских СМИ предоставить доказательства работы в общепите.

Как прошел званый ужин с фастфудом в Белом доме
1  / 8

Президент США Дональд Трамп накормил фастфудом приглашенных в Белый дом членов студенческой команды по американскому футболу Clemson Tigers. Он за свой счет заказал бургеры из McDonald's, Wendy's и Burger King, а также пиццу Domino's, так как из-за продолжающейся четвертую неделю приостановки работы правительства расходы на представительские цели ограничены. «Это все американская еда, – заявил Трамп (цитата по CNN). – 300 гамбургеров, очень много картофеля фри – все наши любимые блюда». Как прошел званый ужин в Белом доме – в фотогалерее «Ведомостей» / Abaca Press / ТАСС

Неназванный чиновник при этом рассказал CNN, что Харрис, будучи студенткой Говардского университета, работала на кассе, а также обслуживала технику для мороженого и жарки. Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что Трампа невозможно представить за работой в «Макдоналдсе».

18 октября Трамп в эфире онлайн-шоу Maintaining with Tyrus пообещал в случае победы на выборах рассмотреть возможность освобождения от уплаты налогов полицейских, пожарных, действующих военнослужащих и ветеранов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента Джо Байдена стала вице-президент Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных