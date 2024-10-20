Трамп приедет в «Макдоналдс» и попробует себя на старой должности Харрис

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Президент США Дональд Трамп накормил фастфудом приглашенных в Белый дом членов студенческой команды по американскому футболу Clemson Tigers. Он за свой счет заказал бургеры из McDonald's, Wendy's и Burger King, а также пиццу Domino's, так как из-за продолжающейся четвертую неделю приостановки работы правительства расходы на представительские цели ограничены. «Это все американская еда, – заявил Трамп (цитата по CNN). – 300 гамбургеров, очень много картофеля фри – все наши любимые блюда». Как прошел званый ужин в Белом доме – в фотогалерее «Ведомостей» / Abaca Press / ТАСС