Франция передаст Украине 12 САУ Caesar за счет замороженных активов России

За первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине, сообщал генеральный секретарь альянса Марк Рютте. 16 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. По его словам, к концу этого года сумма достигнет 45 млрд евро.