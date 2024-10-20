Франция передаст Украине 12 САУ Caesar за счет замороженных активов России
Франция дополнительно предоставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar за счет замороженных активов России. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, его слова передает BFMTV.
«Франция получила 300 млн евро только на конец этого года», – сказал он, уточнив, что они получены от замороженных активов РФ и будут направлены на покупку военной техники для Украины.
По словам главы оборонного ведомства, эта сумма позволит отправить на Украину 12 САУ Caesar, 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral. На данный момент Киев получил около 60 Caesar, уточняется в публикации.
За первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине, сообщал генеральный секретарь альянса Марк Рютте. 16 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. По его словам, к концу этого года сумма достигнет 45 млрд евро.