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Франция передаст Украине 12 САУ Caesar за счет замороженных активов России

Ведомости

Франция дополнительно предоставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar за счет замороженных активов России. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, его слова передает BFMTV.

«Франция получила 300 млн евро только на конец этого года», – сказал он, уточнив, что они получены от замороженных активов РФ и будут направлены на покупку военной техники для Украины.

По словам главы оборонного ведомства, эта сумма позволит отправить на Украину 12 САУ Caesar, 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral. На данный момент Киев получил около 60 Caesar, уточняется в публикации.

За первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине, сообщал генеральный секретарь альянса Марк Рютте. 16 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что европейские налогоплательщики уже отправили на помощь Киеву 110 млрд евро, из них 42 млрд – военные расходы. По его словам, к концу этого года сумма достигнет 45 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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