Песков: отказ лидера Бразилии ехать в Казань не связан с решением Путина по G20

«Нет», – сказал он в разговоре с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти». Лула да Силва не сможет посетить саммит БРИКС по состоянию здоровья, сообщали до этого в пресс-службе лидера Бразилии.