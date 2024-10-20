Песков: отказ лидера Бразилии ехать в Казань не связан с решением Путина по G20
Отмена поездки президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани не связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал он в разговоре с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти». Лула да Силва не сможет посетить саммит БРИКС по состоянию здоровья, сообщали до этого в пресс-службе лидера Бразилии.
18 октября Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии, чтобы не срывать его. Глава государства напомнил, что в РФ «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». По его словам, Москва найдет, кто достойно представит интересы РФ на саммите.
Саммит БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.