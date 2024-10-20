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Песков: отказ лидера Бразилии ехать в Казань не связан с решением Путина по G20

Ведомости

Отмена поездки президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани не связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», – сказал он в разговоре с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти». Лула да Силва не сможет посетить саммит БРИКС по состоянию здоровья, сообщали до этого в пресс-службе лидера Бразилии.

18 октября Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии, чтобы не срывать его. Глава государства напомнил, что в РФ «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». По его словам, Москва найдет, кто достойно представит интересы РФ на саммите.

Саммит БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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