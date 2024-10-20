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Трамп пожарил картошку фри в ресторане «Макдоналдс»

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приехал в один из ресторанов сети быстрого питания «Макдоналдс» и пожарил картошку фри во фритюре. Видеозапись, где Трамп попробовал себя в качестве сотрудника общепита, опубликована в социальных сетях.

В начале видео сотрудник сети предложил бывшему президенту попробовать пожарить картошку на фритюре, на что тот согласился. Впоследствии процесс приготовления картошки фри проходил по инструкции работника «Макдоналдса».

«Я сделал ее сам», – сказал Трамп, достав картошку из фритюра. Позже он поместил картофель в фирменную упаковку сети, а также выдал заказ одному из автомобилистов через окно, немного пообщавшись с ним.

Как отмечает AP, точка, которую посетил Трамп, находится в городе Феастервилл-Тревос, штат Пенсильвания.

Трамп объявил о своем намерении посетить «Макдоналдс» во время митинга в Питтсбурге, штат Пенсильвания. «Я пойду в "Макдоналдс", чтобы приготовить картофель фри. <...> Думаю, что это будет где-то в Пенсильвании», – сказал он.

Таким образом Трамп хотел показать, что может исполнить роль сотрудника организации общественного питания. Это стало ответом на заявление вице-президента и кандидата от Демократической парии Камалы Харрис, которая сказала, что в молодости работала в качестве помощника повара в общепите. Трамп и его сторонники затем обвинили Харрис в том, что она придумала эту историю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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