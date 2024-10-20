Трамп пожарил картошку фри в ресторане «Макдоналдс»

Таким образом Трамп хотел показать, что может исполнить роль сотрудника организации общественного питания. Это стало ответом на заявление вице-президента и кандидата от Демократической парии Камалы Харрис, которая сказала, что в молодости работала в качестве помощника повара в общепите. Трамп и его сторонники затем обвинили Харрис в том, что она придумала эту историю.