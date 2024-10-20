Трамп пожарил картошку фри в ресторане «Макдоналдс»
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приехал в один из ресторанов сети быстрого питания «Макдоналдс» и пожарил картошку фри во фритюре. Видеозапись, где Трамп попробовал себя в качестве сотрудника общепита, опубликована в социальных сетях.
В начале видео сотрудник сети предложил бывшему президенту попробовать пожарить картошку на фритюре, на что тот согласился. Впоследствии процесс приготовления картошки фри проходил по инструкции работника «Макдоналдса».
«Я сделал ее сам», – сказал Трамп, достав картошку из фритюра. Позже он поместил картофель в фирменную упаковку сети, а также выдал заказ одному из автомобилистов через окно, немного пообщавшись с ним.
Как отмечает AP, точка, которую посетил Трамп, находится в городе Феастервилл-Тревос, штат Пенсильвания.
Трамп объявил о своем намерении посетить «Макдоналдс» во время митинга в Питтсбурге, штат Пенсильвания. «Я пойду в "Макдоналдс", чтобы приготовить картофель фри. <...> Думаю, что это будет где-то в Пенсильвании», – сказал он.
Таким образом Трамп хотел показать, что может исполнить роль сотрудника организации общественного питания. Это стало ответом на заявление вице-президента и кандидата от Демократической парии Камалы Харрис, которая сказала, что в молодости работала в качестве помощника повара в общепите. Трамп и его сторонники затем обвинили Харрис в том, что она придумала эту историю.