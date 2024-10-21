Боевые корабли Тихоокеанского флота завершили деловой заход в порт Циндао

3 октября сообщалось, что патрульные корабли управления береговой охраны КНР впервые в истории вошли в воды Северного Ледовитого океана для совместного патрулирования с кораблями береговой охраны Пограничной службы (ПС) ФСБ России. Утверждалось, что это позволило проверить способность «судов морской полиции выполнять задачи в неизведанных водах» и поддержать активное участие в международном и региональном использовании вод океана.