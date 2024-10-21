Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Боевые корабли Тихоокеанского флота завершили деловой заход в порт Циндао

Ведомости

Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили деловой заход в китайский порт Циндао. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Делегация от российской стороны во главе со старшим похода контр-адмиралом Александром Шварцем встретилась с руководством города Циндао и озвучила позицию по дальнейшему укреплению дружеских связей. После выхода из порта корабли взяли курс на Владивосток.

Корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», а также китайские эсминцы «Синин», «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху» 1 октября вышли на совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) после учений «Бэйбу/Взаимодействие – 2024». Военные судна преодолели пролив Буссоль и зашли в северо-западную часть Тихого океана.

3 октября сообщалось, что патрульные корабли управления береговой охраны КНР впервые в истории вошли в воды Северного Ледовитого океана для совместного патрулирования с кораблями береговой охраны Пограничной службы (ПС) ФСБ России. Утверждалось, что это позволило проверить способность «судов морской полиции выполнять задачи в неизведанных водах» и поддержать активное участие в международном и региональном использовании вод океана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных