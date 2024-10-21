Боевые корабли Тихоокеанского флота завершили деловой заход в порт Циндао
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили деловой заход в китайский порт Циндао. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Делегация от российской стороны во главе со старшим похода контр-адмиралом Александром Шварцем встретилась с руководством города Циндао и озвучила позицию по дальнейшему укреплению дружеских связей. После выхода из порта корабли взяли курс на Владивосток.
Корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», а также китайские эсминцы «Синин», «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху» 1 октября вышли на совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) после учений «Бэйбу/Взаимодействие – 2024». Военные судна преодолели пролив Буссоль и зашли в северо-западную часть Тихого океана.
3 октября сообщалось, что патрульные корабли управления береговой охраны КНР впервые в истории вошли в воды Северного Ледовитого океана для совместного патрулирования с кораблями береговой охраны Пограничной службы (ПС) ФСБ России. Утверждалось, что это позволило проверить способность «судов морской полиции выполнять задачи в неизведанных водах» и поддержать активное участие в международном и региональном использовании вод океана.