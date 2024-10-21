В Израиле развернут американский комплекс противоракетной обороны THAAD
Батарея противоракетной обороны THAAD, отправленная военными США для защиты Израиля на случай ответного удара Ирана, уже находится на месте в рабочем состоянии. Об этом сообщает Times of Israel.
Предполагалось, что для управления системой, которая считается дополнением к системе «Пэтриот», но может защищать более обширную территорию и поражать цели на расстоянии 150–200 км, потребуется около 100 военнослужащих США.
13 октября Пентагон объявил об отправке противоракетного комплекса THAAD в Израиль. Из сообщения Пентагона следует, что такое решение «подчеркивает нерушимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана».
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.