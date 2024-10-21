Глава Пентагона приехал в Киев с необъявленным визитом
Глава Пентагона Ллойд Остин приехал на Украину с необъявленным визитом, сообщает Reuters. Утверждается, что он тем самым показывает поддержку Киеву за несколько недель до выборов президента США, которые «ставят под сомнение будущее западной поддержки».
Агентство сообщает, что поездка Остина стала его четвертым посещением Киева и, вероятно, последним в качестве главы Пентагона при президенте Джо Байдене. Визит будет включать обсуждение помощи Киеву со стороны США и укрепления обороны на восточных участках, где продвигаются ВС России.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Дональд Трамп.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский озвучил три сценария развития событий в конфликте после выборов президента США. Один из них – дальнейшая поддержка Украины, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В том же интервью глава Украины заявил, что официальное приглашение вступить в НАТО – «единственный способ», которым Киев может пережить продолжающийся конфликт.
16 октября Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.