Глава Пентагона приехал в Киев с необъявленным визитом

18 октября президент Украины Владимир Зеленский озвучил три сценария развития событий в конфликте после выборов президента США. Один из них – дальнейшая поддержка Украины, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В том же интервью глава Украины заявил, что официальное приглашение вступить в НАТО – «единственный способ», которым Киев может пережить продолжающийся конфликт.