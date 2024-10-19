«Лебединая песня»: Байден сверил часы с союзниками перед выборами

«Лебединая песня»: Байден сверил часы с союзниками перед выборамиОн успокоил ФРГ, Францию и Британию по НАТО и Украине на случай победы Трампа
Президент США Джо Байден 18 октября завершил свой последний зарубежный визит перед ноябрьскими выборами. Он, скорее всего, станет «лебединой песней» и последней возможностью «сверки часов» для американского лидера. Полномочия Байдена истекут в январе 2025 г.
Байден в течение дня встретился с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. С ними президент США обсудил вопросы и перспективы трансатлантического сотрудничества, конфликт на Украине и ее дальнейшую поддержку, а также войну на Ближнем Востоке.
В то же время очередная встреча военных доноров Украины на немецкой базе ВВС США «Рамштайн» из-за переноса приезда Байдена в связи с ураганами уже отменена. Она заменена на видеоконференцию в ноябре, когда в Вашингтоне станет ясно, чья администрация войдет в Белый дом: вице-президента Камалы Харрис или экс-президента Дональда Трампа.
Опасения за атлантическую солидарность
Вручая Байдену днем 18 ноября во дворце Бельвю Большой крест особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германией», немецкий президент Штайнмайер отметил, что «всего несколько лет назад расстояние [между Вашингтоном и Берлином] стало настолько большим, что мы почти потеряли друг друга» (цитата по Reuters). По его словам, лишь избрание действующего американского президента «буквально за одну ночь вернуло Европе надежду на трансатлантический альянс».
«Поэтому в ближайшие месяцы я надеюсь, что европейцы вспомнят, что Америка незаменима для нас. И я надеюсь, что американцы вспомнят, что ваши союзники незаменимы для вас», – сказал Штайнмайер.
Так немецкий президент намекнул на угрозу эрозии и сокращения союзнических обязательств на фоне критики в 2017-2021 гг. – еще при президентстве Трампа – военно-политической организации НАТО. Это подтверждали и слитые в июле в американские СМИ планы команды экс-президента США по «радикальной переориентации» альянса. Там предполагалось сделать его «двухуровневым»: те из союзников, кто не будут тратить 2% на оборону, могли лишиться права на применение 5-й статьи североатлантического договора.
В 2024 г. оборонные расходы ФРГ должны составить 2,1%. Франция, в 2023 г. тратившая 1,9%, согласно проекту бюджета правительства Мишеля Барнье от 10 октября, выйдет на 2% в 2025 г. Согласно апрельской оценке уже ушедшего в отставку консервативного правительства Риши Сунака, британские траты на оборону в текущем финансовом году составят около 2,3%, а к 2030 г. лейборист Стармер пообещал уже 2,5%.
Еще на саммите НАТО в июле 2023 г. НАТО договорилась, чтобы ее члены тратили не менее 2% ВВП на оборону, тогда этот показатель превысили 11 из 32 участников альянса. В 2024 г. такую часть ВВП будут тратить на оборону уже 18 членов НАТО, уверял в феврале экс-генсек организации Йенс Столтенберг. На этой планке как минимальной настаивал Трамп еще в 2017 г., и в период своего президентства он угрожал выходом США из НАТО, если союзники не будут вносить достаточный вклад в общее оборонное финансирование.
После Штайнмайера Байден встретился с Шольцем. Согласно сообщению Белого дома, американский президент, предваряя упреки своего политического оппонента, «выразил свою признательность канцлеру Шольцу за его лидерство в увеличении инвестиций Германии в коллективную оборону НАТО». «Он также подчеркнул приверженность США продолжению совместной работы для решения проблем сегодняшнего и завтрашнего дня и достижения результатов для обоих наших народов», – следует из сообщения.
Опасения немецкого руководства тем, что отношения с США в ближайшем будущем могут уже не отличаться высокой слаженностью и уровнем координации имеют под собой основание, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
Ослабевание интереса к европейским делам уже происходит, хотя бы потому, что есть ясная тенденция на смещение американских интересов в Азиатско-Тихоокеанский регион, но все же вряд ли можно ожидать критического охлаждения этих отношений, добавляет он.
«США и ФРГ с эпохи холодной войны имеют тесные политические трансатлантические бизнесконтакты. Возможно, оглядываясь назад, в прошлое, опасения немецкого истеблишмента, особенно в условиях украинского конфликта, связаны с завышенными ожиданиями при сравнении с уровнем ушедшей, биполярной эпохи, который сейчас все-таки недостижим», – полагает Соколов.
В то же время встреча лидеров целых четырех ключевых членов НАТО – США, Великобритании, Германии и Франции в канун американских выборов говорит, возможно, о том, что фактор вероятного прихода Трампа к власти провоцирует опасения союзников демократической администрации Белого дома, замечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.
Подтверждение помощи Украине
Украина упоминалась уже на встрече Байдена и Штайнмайера. Американский лидер заявил, что Вашингтон не оставит Киев, на фоне того, что тот ждет «суровая зима»: 15 октября украинский премьер Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении «почти 90%» всей тепловой энергогенерации страны российскими ударами.
«Мы не можем сдаться. Мы должны продолжать оказывать нашу поддержку. По моему мнению, мы должны продолжать действовать до тех пор, пока Украина не победит в справедливом и прочном мире, соответствующем уставу ООН», — заверил Байден. Он намекал на позицию республиканцев о необходимости пересмотреть принципы и объемы помощи Украине и ее целесообразности в целом, что привело уже к полугодичной задержке поставок оружия в конце 2023 – первой половине 2024 г.
Поездка Байдана совпала с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, где он 17 октября презентовал членам НАТО и ЕС свой «план победы» над Россией. Последний включает приглашение в альянс Киева (альтернативой Зеленский назвал получение его страной ядерного оружия), поставки широкой номенклатуры вооружений, разрешение бить им вглубь России и размещение на украинской территории западного «неядерного пакета сдерживания», который якобы принудит Москву к миру или нейтрализует ее мощь. План вызвал сдержанную реакцию украинских союзников. С Зеленским, в сентябре посещавшим Вашингтон и показавший Байдену первым, причем тайно, ныне публичный «план победы», американский лидер в этот раз встречаться не стал.
Но ни США, ни Германия, ни другие европейские союзники американцев не собираются и не намерены прекращать военную и экономическую помощь Украине, уверен Соколов.
«Стороны понимают, что необходима перебалансировка этой помощи на фоне негативной динамики для ВСУ. Вашингтон давно хотел бы переложить это финансовое бремя на европейцев, в частности, ФРГ. Но и Германия, а также другие члены ЕС, с учетом спада немецкого ВВП (Берлин прогнозирует снижение в 2024 г. на 0,2%) и пока слабого роста большинства крупных европейских экономик, не могут быть заменой американцев в деле поддержки Киева», – считает эксперт.
Что касается разрешения наносить удары западным оружием вглубь территории России – до американских выборов пока не стоит думать, что позиция США и Берлина, не желающих давать добро на такие действия, как-то существенно изменится, говорит Соколов.
В целом, несмотря на срыв «Рамштайна», на встрече в Германии речь идёт о дальнейших способах давления на Россию и поддержки Украины, о координации подходов, продолжает Тимофеев. Но и в этой проблеме фактор Трампа просматривается – а именно в необходимости консультаций и плана действий европейцев на случай «виражей» внешней политики Вашингтона, если там придет к власти кандидат от республиканцев. «При этом Франция или иные европейские союзники тут не выделяются: их цели сейчас более или менее едины», – уверен эксперт.