«Лебединая песня»: Байден сверил часы с союзниками перед выборами

Еще на саммите НАТО в июле 2023 г. НАТО договорилась, чтобы ее члены тратили не менее 2% ВВП на оборону, тогда этот показатель превысили 11 из 32 участников альянса. В 2024 г. такую часть ВВП будут тратить на оборону уже 18 членов НАТО, уверял в феврале экс-генсек организации Йенс Столтенберг. На этой планке как минимальной настаивал Трамп еще в 2017 г., и в период своего президентства он угрожал выходом США из НАТО, если союзники не будут вносить достаточный вклад в общее оборонное финансирование.